Українці розумніші за росіян: Лоза зробив заяву про Євробачення 2020

Юрій Лоза розхвалив українців за вибір Go_A на Євробачення 2020 (колаж РБК-Україна)

Юрій Лоза розхвалив українців за вибір групи на Євробачення 2020

Євробачення 2020 може стати дуже успішним для Go_A, які представлять Україну на пісенному конкурсі в Нідерландах з 12 по 16 травня. Про це несподівано заявив радянський і російський співак Юрій Лоза.

За його словами, росіяни не розуміють, що потрібно піарити і просувати свою культуру, а не "розпіарювати британців". Зате українці це зрозуміли. Тому пісня українською мовою може принести країні успіх на конкурсі в Роттердамі.

Лоза вважає, що Росія давно вже повинна наслідувати приклад України і не робити перемогу на Євробаченні основною метою.

Зокрема, автор пісні "Плот" висловився про співака Діми Білана, який свого часу здобув перемогу на Євробаченні з англомовною піснею. А після тріумфу Білан відправився в тур по Росії. У той же час учасники, які виконували пісні на національних мовах, гастролюють по всьому світу. В якості прикладу Лоза назвав знамениту француженку Патрісію Каас, яка після Євробачення 2009 вирушила у всесвітній тур, хоч і зайняла на конкурсі аж восьме місце.

"Я вважаю, що з піснею на національній мові є шанс заявити про себе у світі. Тому що люди, які виконують такі пісні, самобутні й цікаві. А от, скажімо, англомовні росіяни, азербайджанці, українці не потрібні нікому, у них своїх таких повно", - резюмував Лоза.

Нагадаємо, що нещодавно Go_A "рознесли" за пісню про Ванюшу. Але музиканти групи, яка представить Україну на Євробаченні 2020 з треком "Solovey", відповіли на критику з боку Тараса Тополі.