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Євробачення 2020: топ пісень, за які Go_A полюбили в Україні

STYLERЖиття    24.02.2020 - 20:55
Євробачення 2020: топ пісень, за які Go_A полюбили в Україні
Go_A будуть представляти Україну на Євробаченні 2020 (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)

Ми зібрали найкращі пісні та кліпи Go_A, які представлять Україну на Євробаченні 2020

На Євробачення 2020 від України поїде група Go_A. Колектив виконає на конкурсі пісню "Solovey". Зазначимо, що композиція написана повністю українською мовою.

Незважаючи на те, що у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 і судді, і глядачі віддали Go_A максимальна кількість своїх балів і голосів, у мережі все одно деякі юзери займаються хейтерством і запевняють всіх, що група провалиться в Нідерландах.

Крім того, деякі українці навіть почули у пісні "Solovey" нотки російських народних пісень. Наприклад, одна меломанка "почула схожість з піснею "Я за те люблю Івана" і зазначила, що "навіть голоси схожі". Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк на цю репліку відповів ось так: "А хто вам сказав, що "Я за те люблю Івана (Ой ти Порюшка-Парана)" - пісня російського походження? Пісня була записана в Бєлгородській області".

Як би там не було, Go_A радують українців своїм электрофолком вже з 2012 року. Вони ніколи не виступали в Росії, не були помічені в сумнівних компаніях російських або проросійських артистів/чиновників, не висловлювалися за "братні народи"... Зате їх музика перемагає у різних конкурсах, потрапляє в ротації престижних радіостанцій і не вилазить з чартів іТипеѕ.

Сьогодні ми вирішили разом з вами послухати ті пісні, за які Go_A вже багато років люблять тисячі українців та жителів інших країн.

Соловей

Go_A - Соловей

Рано-раненько

Go_A - Рано-раненько

ЖАЛЬМЕНІНА

Go_A - ЖАЛЬМЕНІНА

Веснянка

Go_A - Веснянка

Танула

Go_A - Танула

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