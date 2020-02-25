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Украинцы умнее россиян: Лоза сделал заявление про Евровидение 2020

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 11:11
Украинцы умнее россиян: Лоза сделал заявление про Евровидение 2020
Юрий Лоза расхвалил украинцев за выбор Go_A на Евровидение 2020 (коллаж РБК-Украина)

Юрий Лоза расхвалил украинцев за выбор группы на Евровидение 2020

Евровидение 2020 может стать очень успешным для Go_A, которые представят Украину на песенном конкурсе в Нидерландах с 12 по 16 мая. Об этом неожиданно заявил советский и российский певец Юрий Лоза.

По его словам, россияне не понимают, что нужно пиарить и продвигать свою культуру, а не "распиаривать британцев". Зато украинцы это поняли. Поэтому песня на украинском языке может принести стране успех на конкурсе в Роттердаме.

Лоза считает, что Россия давно уже должна следовать примеру Украины и не делать победу на Евровидении основной целью.

В частности, автор песни "Плот" высказался про певца Димы Билана, который в свое время одержал победу на Евровидении с песней на английском языке. А после триумфа Билан отправился в тур по России. В то же время участники, исполнявшие песни на национальных языках, гастролируют по всему миру. В качестве примера Лоза назвал знаменитую француженку Патрисию Каас, которая после Евровидения 2009 отправилась во всемирный тур, хоть и заняла на конкурсе аж восьмое место.

"Я считаю, что с песней на национальном языке есть шанс заявить о себе в мире. Потому что люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны. А вот, скажем, англоязычные русские, азербайджанцы, украинцы не нужны никому, у них своих таких полно", - резюмировал Лоза.

Напомним, что недавно Go_A "разнесли" за песню про Ванюшу. Но музыканты группы, представляющей Украину на Евровидении 2020 с треком "Solovey", ответили на критику со стороны Тараса Тополи.

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