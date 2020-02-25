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Скандал на Євробаченні 2020: Go_A відповіли Тарасу Тополі про пісню про Ванюшу

STYLERПерсони    25.02.2020 - 09:59
Скандал на Євробаченні 2020: Go_A відповіли Тарасу Тополі про пісню про Ванюшу
Go_A відповіли Тарасу Тополі про пісню про Ванюшу (фото: instagram.com/go_a_band)

Український колектив відреагував на звинувачення музиканта

Нацвідбір Євробачення 2020 завершився перемогою групи Go_A. Після успіху музикантів лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя розкритикував пісню "Соловей" колективу і сказав, що в композиції присутня "чужорідна Україні естетика". Скандал отримав продовження і група відповіла лідеру "Антитіл". Учасники групи Gо_A Катерина Павленко і Тарас Шевченко відзначили, що пісня насправді оптимістична, там немає прихованого сенсу, який там хтось хоче побачити.

"Я думаю, що ми можемо сказати, що кожна людина має право на свою думку. Також ми розуміємо, що як група ми не можемо подобатися всім. Наприклад, я з задоволенням можу слухати рок-музику, але це не означає, що я слухаю всі рок-групи. Кожна людина має право сказати те, що вона думає", - сказав Тарас Шевченко в інтерв'ю ТСН.

Катерина сказала, що Тополя побачив символи в композиції, яких там немає. Також співачка зазначила, що група ні в якому разі не хотіла принизити Україну.

"Ми читаємо пости і українці стільки незрозумілих символів знайшли в цій пісні. Насправді, ми не вкладали всі ці смисли. А те, що вони там бачать, мені здається, це не наші проблеми. Ми точно нічого такого, щоб принизити нашу Україну, туди не вкладали. А якщо українці самі знаходять символи, то це повинні бути у них якісь такі думки в голові", - сказала Катерина.

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