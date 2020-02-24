Євробачення 2020: букмекери змінили прогноз для України

Євробачення 2020, переможці Нацвідбору, група Go_A (колаж: РБК-Україна)

Євробачення 2020 відбудеться наприкінці весни в Нідерландах

Євробачення 2020 відбудеться в Роттердамі, столиці Нідерландів, вже в середині травня. Від України на міжнародний конкурс поїде українська фольклорна група Go_A, яка підірвала Нацвідбір в суботу, 22 лютого, "Соловейком". Тим часом букмекери вже готові приймати ставки на переможців Євробачення.

І якщо ще вчора в українського "Солов'я" був прогноз на 22 місце, то на сьогодні, 24 лютого, букмекери посунули Go_A на чотири позиції вперед.

Тепер українці посідають 18 місце, а лідерами є колектив з Литви під назвою The Roop з піснею "On Fire". Всього в конкурсі візьме участь 41 країна.

Букмекери відправили Україну на 18 місце на Євробаченні 2020 (скрін: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Варто відзначити, що незважаючи на тріумф українського фольклору на Національному відборі, багато знаменитостей досить скептичні щодо такого вибору України. Так, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розкритикував пісню про Ванюшу і Катрусю, за яку проголосували судді та глядачі.

Весь світ зможе оцінити GO_A вже 12 травня в першому півфіналі конкурсу під номером 15.

Музиканти позиціонують себе як електрофольк-групу. Вони вирішили створити цікавий жанр музики "укр-транс", який поєднує танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк.

Go_A "Соловей" (відео: YouTube/UA:Перший)

Нагадаємо, Євробачення 2020 відбудеться в Роттердамі у травні 2020 року. 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - грандфінал шоу.