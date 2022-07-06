Українці вимагають заборонити навчання в школах до кінця війни

З 1 вересня діти в Україні повинні піти вчитися в школи офлайн. Це стосується тих учнів, які не проживають в зоні бойових дій. Багато батьків виступають проти такого рішення і вважають, що це небезпечно для дітей в умовах війни.

Так, на сайті президента петиція про заборону офлайн навчання до кінця воєнного стану набрала понад 25 тисяч голосів.

Що сказано в петиції

Автор прохання - Горшеньова Марія ще 8 червня створила його. На момент 6 липня петиція набрала 25771 голос. Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

У ній сказано, що в Україні російські загарбники знищили 20% шкіл і дитсадків і не всі навчальні заклади мають бомбосховища. Деякі навчальні заклади мають вузькі коридори і сходові прольоти.

Також це стосується і дитячих садків. Автор вважає, що там відповідальність вихователів в період війни ще вище.

"Якщо говорити про початкові школи та дитсадки, то вік учнів потребує ще більшої уваги викладачів та вихователів під час екстрених подій. 1 вихователь/викладач на 15 учнів - нормальна пропорція відповідальності?"- запитує автор прохання.

Також наголошується, що діти не зможуть нормально концентруватися, коли тривога почалася або закінчилася. Автор вважає, що все навчання повинно проходити тільки онлайн, ніяких винятків бути не може.

Що думають батьки

З цього приводу думки батьків розділилися - одні вважають, що навіть під час війни має бути навчання, інакше діти деградують, інші впевнені, що безпека понад усе.

Також багато хто вважає, що батьки повинні мати право вибору для своєї дитини - онлайн або офлайн.

Я не буду кожному доводити свою думку. Ще раз наголошую, це індивідуально, кожна родина повинна мати можливість вибору. Це дуже добре, що ви вже дорослі, вмієте навчатися і маєте соціальні контакти. Життя на паузу не поставити. І останній раз наголошую, збирати 1000 дітей небезпечно і відправляти дитину в чуже місто небезпечно. А відправити дитину до школи де навчався 40 дітей, якщо школа в неї через дорогу цілком реально.

Чомусь, коли була пандемія, всі чемно сиділи. Значить тоді було небезпечно. А зараз, коли війна, то всі почали говорити що треба іти в школу чи садок та вчитись.

А я за право вибору, а не "всіх під одну гребінку".

1000 учнів початкових класів за 10 хвилин не спуститися. Коли у лютому були шкірного тижня повідомлення про замінування шкіл, то діти навіть не могли одягненими вийти з класів на вулицю. Ми кажемо про початкові класи.... А тут коли повітряна тривога і можливий авіа удар...

Погано що у дітей немає вибору, наражати себе на небезпеку чи ні.

За своїх дітей кожен має право сам вирішувати. Прилетіти може як в школу, так і в будинок. Що пряме, що збите. Тут "бабка на двоє ворожила". Онлайн це не Освіта, а Назва від освіти. Я сиджу вдома, не виїхав в інше місце, не переїжджав. Так. Тут більш менш спокійно. І я хочу щоб моя дитина ходив в школу і отримав необхідні йому в подальшому житті знання.

Нагадаємо, що нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону повідомив, що батьки самі можуть обрати для своєї дитини формат навчання.

"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь – яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну або екстернат", - зазначив міністр освіти і науки.