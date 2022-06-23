Кличко зробив важливу заяву про школи і садочки Києва

Багатьох батьків хвилює питання, куди ж підуть вчитися діти, якщо в столиці так мало установ, що відповідають нормам.

З 1 вересня в Україні повинні відкритися ті школи і садки, в яких є надійне бомбосховище. На сьогоднішній момент таких установ всього 25%.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київрада затвердила рішення, яке дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де укриттів немає.

Потрібно створити дітям безпечні умови

За словами градоначальника, потрібно відремонтувати і привести в порядок укриття там, де це необхідно.

"Ми повинні довести до ладу – відремонтувати або відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах і садках. Адже війна йде, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови й захистити наших дітей, вчителів і киян", - сказав глава столиці.

Які школи та садочки працюватимуть

Як раніше повідомило МОН, відкриються тільки ті сади та школи в Україні, в яких є укриття. Йдеться про зони, де не йдуть бойові дії. У небезпечних регіонах навчання проходитиме онлайн.

Крім того, місцева влада сама вирішуватиме, пускати дітей в школи та садки або вчитися онлайн.

Якими мають бути притулки в навчальних закладах

Укриття повинні розміщуватися в підвальному або цокольному поверхах, а при наявності огороджувальних будівельних конструкцій – на першому поверсі будівлі.

У сховищах має бути електрика, штучне освітлення, системи водопроводу і каналізації, має бути присутня вентиляція.

Якщо в об'єктах будівництва немає водопостачання і каналізації, вони повинні мати окремі приміщення для установки виносних баків для нечистот.

В укритті повинні бути два евакуаційних виходи, один з яких може бути аварійним. Якщо укриття може вмістити до 50 осіб - досить одного виходу.

Через приміщення, призначені для дітей, не повинні проходити водопровідні та каналізаційні магістралі.

Приміщення повинні мати рівну підлогу, придатний для установки лавок, нар, інших місць для сидіння і лежання.

Висота приміщень для укриття повинна бути не менше 2 м, допускається не менше 1,8 м, якщо це було передбачено проектною документацією. Устаткування найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них людей не менше 48 годин. Там повинна бути вода і запас продуктів.