Шкарлет назвав формат навчання з 1 вересня: до чого готуватися дітям
З 1 вересня діти в Україні повинні піти вчитися в школи офлайн. Це стосується тих учнів, які не проживають в зоні бойових дій. Безпека школярів є першорядною.
Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.
Які школи працюватимуть
Ті школи, в яких немає укриття або там не вистачає для всіх місця, працюватимуть по змінах.
"В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо поділу навчання на кілька змін", – повідомив Сергій Шкарлет.
Деякі предмети можуть викладати онлайн
Також зараз МОН розглядає варіант, в рамках якого деякі дисципліни будуть викладатися в офлайн-форматі, а ряд інших – онлайн.
"Ми повинні забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху в сховище, план евакуації, Розрахунковий час заходу в бомбосховище. Кожен батько буде проінформований про умови безпеки навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах", – зазначив Сергій Шкарлетт.
Батьки самі можуть вибрати для своєї дитини формат навчання.
"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь – яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну або екстернат", - зазначив міністр освіти і науки.
Як готують школи до початку навчального року
Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.
Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:
- фахівці ДСНС перевіряють навчальні заклади та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів;
- у школах повинні діяти системи оповіщення, і особливо звертається увага на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху;
- до початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені і позначені шляхи евакуації;
- у кожному навчальному закладі має бути укриття для всіх учнів і педагогів;
- у школах створюються запаси води і медикаментів;
- проводяться тренування по діям в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Читайте також, як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги.
Як ми писали раніше, Кличко зробив важливу заяву про школи і садочках Києва.