Шкарлет назвав формат навчання з 1 вересня: до чого готуватися дітям

З 1 вересня діти в Україні повинні піти вчитися в школи офлайн. Це стосується тих учнів, які не проживають в зоні бойових дій. Безпека школярів є першорядною.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

Які школи працюватимуть

Ті школи, в яких немає укриття або там не вистачає для всіх місця, працюватимуть по змінах.

"В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо поділу навчання на кілька змін", – повідомив Сергій Шкарлет.

Деякі предмети можуть викладати онлайн

Також зараз МОН розглядає варіант, в рамках якого деякі дисципліни будуть викладатися в офлайн-форматі, а ряд інших – онлайн.

"Ми повинні забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху в сховище, план евакуації, Розрахунковий час заходу в бомбосховище. Кожен батько буде проінформований про умови безпеки навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах", – зазначив Сергій Шкарлетт.

Батьки самі можуть вибрати для своєї дитини формат навчання.

"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь – яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну або екстернат", - зазначив міністр освіти і науки.

Як готують школи до початку навчального року

Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.

Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме: