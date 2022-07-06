Украинцы требуют запретить офлайн обучение в школах до конца войны

С 1 сентября дети в Украине должны пойти учиться в школы офлайн. Это касается тех учеников, которые не проживают в зоне боевых действий. Многие родители выступают против такого решения и считают, что это небезопасно для детей в условиях войны.

Так, на сайте президента петиция о запрете офлайн обучения до конца военного положения набрала более 25 тысяч голосов.

Что сказано в петиции

Автор прошения - Мария Горшенева еще 8 июня создала его. На момент 6 июля петиция набрала 25771 голос. Теперь петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В ней сказано, что в Украине российские захватчики уничтожили 20% школ и детсадов и не все учебные заведения имеют бомбоубежища. Некоторые учебные заведения имеют узкие коридоры и лестничные пролеты.

Также это касается и детских садов. Автор считает, что там ответственность воспитателей в период войны еще выше.

"Если говорить о начальных школах и детсадах, то возраст учащихся требует еще большего внимания преподавателей и воспитателей во время экстренных событий. 1 воспитатель/преподаватель на 15 учащихся – нормальная пропорция ответственности?" - спрашивает автор прошения.

Также отмечается, что дети не смогут нормально концентрироваться, когда тревога началась или закончилась. Автор считает, что все обучение должно проходить только онлайн, никаких исключений быть не может.

Что думают родители

По этому поводу мнения родителей разделились - одни считают, что даже во время войны должно быть обучение, иначе дети деградируют, другие уверены, что безопасность превыше всего.

Также многие считают, что родители должны иметь право выбора для своего ребенка - онлайн или офлайн.

Я не буду кожному доводити свою думку. Ще раз наголошую, це індивідуально, кожна родина повинна мати можливість вибору. Це дуже добре, що ви вже дорослі, вмієте навчатися і маєте соціальні контакти. Життя на паузу не поставити. І останній раз наголошую, збирати 1000 дітей небезпечно і відправляти дитину в чуже місто небезпечно. А от відправити дитину до школи де навчається 40 дітей, якщо школа в неї через дорогу цілком реально.

Чомусь, коли була пандемія, всі чемно сиділи. Значить тоді було небезпечно. А зараз, коли війна, то всі почали говорити що треба іти в школу, чи садок та вчитись.

А я за право выбора, а не "всех под одну гребенку".

1000 учнів початкових класів за 10 хвилин не спуститься. Коли у лютому були кожного тижня повідомлення про замінування шкіл, то діти навіть не могли одягненими вийти з класів на вулицю. Ми кажемо про початкові класи.... А тут коли повітряна тривога і можливий авіаудар...

Погано, що у дітей немає вибору, наражати себе на небезпеку чи ні.

За своих детей каждый вправе сам решать. Прилететь может как в школу, так и в дом. Что прямое, что сбитое. Тут "бабка надвое гадала". Онлайн это не образование, а название от образования. Я сижу дома, не выехал в другое место, не переезжал. Да. Здесь более менее спокойно. И я хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу и получил, необходимые ему в дальнейшей жизни знания.

Напомним, что недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона сообщил, что родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.

"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат", – отметил министр образования и науки.