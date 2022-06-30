Як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги
З 1 вересня учні сядуть за парти тільки в тих регіонах, де не йдуть бойові дії. Працювати будуть тільки ті освітні установи, де є укриття.
Як же будуть проходити уроки, якщо звучить сигнал повітряної тривоги?
Про це розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко повідомив, що зараз йде підготовка до нового навчального року. Заняття планується розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Для цього в навчальних закладах проводяться заходи щодо посилення безпеки.
Що зараз перевіряють у школах
Обов'язкова перевірка навчальних закладів та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС.
Готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху.
До початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені і позначені шляхи евакуації.
У кожного навчального закладу має бути відповідно обладнано укриття для всіх учасників освітнього процесу.
Створюються запаси води і медикаментів.
Проводяться тренування по діям в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Як будуть проходити уроки під час повітряної тривоги
Тимошенко повідомив, що в разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати. Вчителі по можливості зможуть повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті.
Як ми писали раніше, Кличко зробив важливу заяву про школи і садочках Києва.
Нагадаємо, в офісі президента розповіли, як школи готують до початку навчального року