Українці тепер зможуть виїжджати з "червоної зони": які поїзди дозволили

З "червоної зони" карантину можна виїхати на поїзді (колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця відновлює продаж квитків у більшості закритих станціях

В українських містах з "червоної" епідеміологічної зони, де діють найсильніші карантинні обмеження, відновлюють продаж на залізничних станціях квитків на поїзди.

Як розповіли на сайті Укрзалізниці, на більшості закритих станцій буде відновлено курсування з 26 жовтня.

"Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Вже з понеділка відкриють продаж квитків на вокзалах в Івано-Франківську, Дубно, Здолбунів-Пасажирському, Хмельницькому, Тернополі, Сумах, Гречанах, Славуті-1, Волочиську, на станціях Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

На які потяги можна буде придбати квиток:

№ 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ - Чернівці;

№ 12/11 Одеса - Львів;

№ 15/16 Харків - Рахів;

№ 21/22 Харків - Трускавець;

№ 41/42 Дніпро - Трускавець;

№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№ 49/50 Київ - Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя - Київ;

№ 76/75 Кривий Ріг - Київ;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь - Київ;

№ 86/85 Львів - Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель - Київ;

№ 102/101 Київ - Херсон;

№ 108/107 Одеса - Ужгород;

№ 110/109 Львів - Херсон;

№ 116/115 Київ - Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці - Київ;

№ 122/121 Миколаїв - Київ;

№ 136/135 Одеса - Чернівці;

№ 217/218 Київ - Рахів;

№ 702/701 Львів - Чернівці;

№ 715/716 Київ - Львів;

№ 732/731 Київ - Запоріжжя;

№ 734/733 Київ - Покровськ;

№ 738/737 Київ - Запоріжжя;

№ 739/740 Київ - Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ - Львів;

№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ - Херсон;

№ 769/770 Київ - Кам’янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький - Київ;

№ 779/780 Суми - Київ - Вінниця;

№ 782/781 Черкаси - Київ.

Залишаться під забороною продажі квитків зі станції Подольськ на такі поїзди:

№ 106/105 Київ - Одеса;

№ 108/107 Одеса - Ужгород;

№136 / 135 Одеса - Чернівці

№ 146/145 Київ - Ізмаїл;

№ 763/764 Київ - Одеса.

"До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком", - пояснили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони, і "червону" зону розширили до 11 обласних центрів.

Раніше ми писали, що нещодавно дві дівчини "поставили на вуха" весь потяг "Укрзалізниці", через що склад довелося зупинити.