Украинцы теперь смогут выезжать из "красной зоны": какие поезда разрешили

Из "красной зоны" карантина можно уехать на поезде (коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця возобновляет продажу билетов в большинстве закрытых станциях

В украинских городах из "красной" эпидемиологической зоны, где действуют самые сильные карантинные ограничения, возобновляют продажу на железнодорожных станциях билетов на поезда.

Как рассказали на сайте Укрзализныци, на большинстве закрытых станций будет возобновлено курсирование с 26 октября.

"Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Уже с понедельника откроют продажу билетов на вокзалах в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунов-Пассажирском, Хмельницком, Тернополе, Сумах, Гречанах, Славуте-1, Волочиске, на станциях Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

На какие поезда можно будет купить билет:

№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев - Черновцы;

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 15/16 Харьков- Рахов;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 72/71 Запорожье - Киев;

№ 76/75 Кривой Рог - Киев;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы;

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 702/701 Львов - Черновцы;

№ 715/716 Киев - Львов;

№ 732/731 Киев - Запорожье;

№ 734/733 Киев - Покровск;

№ 738/737 Киев - Запорожье;

№ 739/740 Киев - Кривой Рог;

№ 743/744 Киев - Львов;

№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев - Херсон;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий - Киев;

№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;

№ 782/781 Черкассы - Киев.

Останутся под запретом продажи билетов со станции Подольск на такие поезда:

№ 106/105 Киев - Одесса;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№136 / 135 Одесса - Черновцы

№ 146/145 Киев - Измаил;

№ 763/764 Киев - Одесса.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станцию ​​Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - объяснили в Укрзализныце.

Напомним, что 23 октября в Украине обновили карантинные зоны, и "красную" зону расширили до 11 областных центров.

Ранее мы писали, что недавно две девушки "поставили на уши" весь поезд "Укрзализныци", из-за чего состав пришлось остановить.