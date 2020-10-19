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Дві дівчини "поставили на вуха" весь потяг "Укрзалізниці": довелося зупинити

Понеділок 19 жовтня 2020 09:05
Дві дівчини "поставили на вуха" весь потяг "Укрзалізниці": довелося зупинити
У поїзді Львів-Київ стався дебош (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В поїзді до Києва дві дівчата влаштували п'яний дебош

В поїзді Львів-Київ стався грандіозний скандал. Дві дівчини 17 і 19 років почали пити спиртне, а після цього влаштували бешкет. Вони курили прямо в купе, голосно кричали і оголеними бігали по вагону. Їх крик був настільки сильним, що сусідні купе переселили в інший вагон. Про це написали на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Цікаво, що на зауваження буйні пасажирки не реагували. У підсумку начальник поїзда не витримав і прийняв рішення зупинити складу на станції "Шепетівка" і висадити неадекватних дівчат. Самі вони виходити не хотіли, їм довелося допомогти.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

В коментарях українці відреагували на інцидент. Вони обурилися діями дівчат і вважають, що їх треба було висадити раніше.

  • По-моєму, в совку садінням б не обійшлося, потрапили б у ділянку або витверезник. Зараз все-таки все дуже гуманно.
  • Правильно нікого, що вивели. Альо охороні залізниці варто було б краще знаті нормативну базу, якою вони мають керуватися.
  • З глузду з'їхали? Вони їх просто висадили??? Не можна висаджувати в такому стані. Це ст. 135 КК України. Це як мінімум.
  • Поліція у Шепетівці так й залишилась дуже лояльною та чемною. На відміну від одеської. Крім конвою звичайно.

Як ми писали раніше, в поїзді Укрзалізниці стався інцидент - затопило цілий вагон, і пасажири скаржаться на зіпсовані цінні речі і техніку.

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