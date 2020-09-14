Українці страждають від борщівника: як він виглядає і чим небезпечний

Борщівник – одна з отруйних рослин, яка широко поширена в Україні. Всього існує близько 50 видів цієї рослини, проте найнебезпечнішим вважається борщівник Сосновського. Як він виглядає, які можуть бути наслідки при взаємодії з рослиною і як її прибрати з ділянки – читайте нижче.

Спочатку небезпечна рослина росла на Кавказі й в Туреччині, але широке поширення в країнах СНД воно отримало через селекціонера Петра Вавілова, який в кінці 1940-х років переконав Всесоюзну академію сільськогосподарських наук сіяти цю рослину на корм худобі, бо вона невибаглива і дуже живуча. З часом рослина культивувалася і з недавнього часу сік борщівника виявився смертельно небезпечним для тварин і людини. При цьому бур'ян дуже важко знищити.

Одна з особливостей борщівника Сосновського – насіння сходить нерівномірно, іноді через 2-3 роки, а іноді й через 5-7 років. Причому насіння дуже багато – десятки тисяч, і це значно ускладнює боротьбу з бур'яном. Так, фермери та господарі ділянок думають, що перемогли рослину, але вона з'являється на наступний рік, і так раз за разом.

Борщівник Сосновського (фото: pixabay.com)

У чому небезпека рослини?

Борщівник є отрутою для землі через ефіроолійні канали. При потраплянні насіння в грунт їх оболонки згнивають, а ефірні олії та смоли, що виділяються в грунт, гальмують проростання насіння інших рослин. Це впливає на родючість ділянки.

Другою, більш значущою небезпекою цієї рослини є те, що вона містить світлочутливі речовини з групи фур анокумаринів. При попаданні соку борщівника на шкіру людини або тварини, він під впливом сонячних променів викликає сильні опіки. Дуже часто такі пошкодження вимагають тривалого і спеціального лікування. При важких випадках – потраплянні великої кількості речовини, а також індивідуальній алергії – можливі летальні результати.

Якщо сік борщівника потрапить в очі, може викликати сильні опіки рогівки й привести до сліпоти.

При цьому, рослина може бути небезпечною, навіть якщо ви неї не торкаєтеся: пари соку борщівника, а також його пилок можуть викликати набряк гортані, дихальних шляхів, верхніх частин стравоходу – це теж смертельно небезпечно.

Борщівник Сосновського (фото: pixabay.com)

По-третє, сік борщівника здатний викликати порушення структури хромосом, тобто викликати мутагенний ефект. Причому небезпечні всі частини рослини – стебла, листя, квіти, плоди, навіть коріння.

Перша допомога

Якщо сік борщівника потрапив на шкіру, потрібно відразу ізолювати пошкоджену ділянку від світла. Варто використовувати бинти, підручні засоби – наприклад, рушник. Причому зробити це слід у перші ж хвилини після потрапляння соку на шкіру – навіть якщо здається, що нічого страшного не сталося.

Відразу після попадання соку на шкіру потрібно зайти у темне приміщення. Варто триматися подалі не тільки від прямих сонячних променів, але і від природного денного освітлення в цілому. При можливості варто відразу промити уражену ділянку водою з милом. Потерпілого потрібно ізолювати від сонячних променів мінімум на 2 доби. Якщо такої можливості немає – потрібно закрити всі ділянки шкіри, на які потрапив сік рослини, щільною тканиною і намагатися не прогулюватися під сонячними променями.

Лікарі стверджують, що, якщо сік забруднив долоні, варто носити рукавички. Такі серйозні заходи пов'язані з тим, що активність речовини зберігається протягом мінімум 48 годин при попаданні сонячних променів. Якщо є можливість, ці два дні залишайтеся вдома і щільно закривайте фіранки на вікнах.

При цьому лікарі попереджають: намазувати опіки маззю й іншими підручними засобами, такими як масло, сметана, сало та інші продукти, - категорично заборонено. При появі пухирів в місцях опіків потрібно звернутися до лікаря.

При попаданні соку в очі необхідно ретельно промити їх проточною водою, прикрити щільною тканиною і викликати "швидку допомогу".

Як позбутися від борщівника

Фахівці радять власникам земельних ділянок регулярно скошувати борщівник. Він рідко проростає від кореня: за розповсюдження в основному відповідає насіння. Якщо парасольки вже з'явилися, то треба їх акуратно зрізати, щоб насіння не потрапили на землю. Можна попередньо обернути кожен поліетиленом, щоб запобігти поширенню насіння.

Після скошування потрібно накрити оброблену ділянку товстим шаром чорною плівкою, що не пропускає світло.

Також можна знищувати проростки – це зазвичай роблять навесні, на початку сезону. Необхідно прополювати, орати, боронувати, обробляти землю гербіцидами. А на звільнене місце найкраще садити картоплю, топінамбур, бобові.

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