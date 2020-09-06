Названі сорти чаю, які можуть підірвати здоров'я

Названі сорти чаю, якими не варто зловживати (фото: pixabay.com)

Від деяких сортів чаю краще відмовитися людям з певними проблемами зі здоров'ям

Дієтологи розповіли про сорти чаю, з якими потрібно бути обережніше. Деякі з них протипоказані людям збудливим, особливо на ніч, а якісь можуть бути небезпечні при проблемах зі шлунково-кишковим трактом.

Фахівці радять відмовитися від таких чаїв людям з певними проблемами зі здоров'ям, пише Telegraf.

Пуер

Цей чай має глибокий смак і аромат, він багатий вітамінами, мікроелементами. Має відмінно тонізуючий ефект, що особливо важливо для людей з низьким тиском. Пуер також покращує концентрацію, але через бадьорливі властивості його краще не пити на ніч.

Чай можна пити навіть людям з гастритами і виразками, адже він не впливає на кислотність. Але при цьому пуер один з міцних сортів чаю, і при порушенні технології заварювання може бути небезпечний.

Цей напій протипоказаний людям з високою температурою, захворюваннями нирок, серця, судин, сечокам'яною хворобою, гіпертонікам, вагітним жінкам, при глаукомі, атеросклерозі, а також дітям до 3 років.

Каркаде

Чай дуже корисний для поліпшення метаболізму і здоров'я в цілому. Але у нього є протипоказання - якщо у вас атеросклероз, безсоння, виразка шлунка або дванадцятипалої кишки - від каркаде краще відмовитися.

Не рекомендується також вживати каркаде гарячим, адже він може порушити цілісність слизової.

Надто ж міцний напій здатний спровокувати мігрень і підвищити дратівливість.

Улун

Цей чай є цінним джерелом вітамінів, мінералів, поліфенолів, кофеїну. Він нормалізує обмін речовин, прискорює спалювання жирів і ріст м'язів. Одна-дві чашки слабо завареного улуна допоможуть годуючим жінкам покращити лактацію.

І хоча цей чай вважається найбезпечнішим з усіх сортів, від нього краще відмовитися при загостренні гастритів і виразок органів травної системи. Не варто пити улун людям з хворобами нирок.

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