Небезпечніше, ніж укус гадюки: Україну "окупує" отруйна рослина

Поля і луки України заполонила небезпечна рослина (фото: pixabay.com)

В Україні масово зросте небезпечна рослина, контакт з якою може призвести до смерті

В Україні неконтрольовано росте небезпечна екзотична рослина борщівник, контакт з якими може привести до летального результату. Ця "трава" сімейства зонтичних з білими квіточками буквально днями стала причиною смерті жінки.

Токсичну рослину в Європі називають "помстою Сталіна". Саме зараз у рослини небезпечний період розмноження, йдеться в сюжеті ТСН.

Борщівник небезпечніше укусу гадюки, кажуть фахівці, і радять обходити його стороною. Він виростає до п'яти метрів у висоту, і доторкнутися до цього гігантського кропу – те ж, що засунути руку в полум'я.

На шкірі після контакту можуть залишатися подряпини і пухирі. Річ у тому, що сік борщівника під дією сонця нейтралізує меланін – захист шкіри від ультрафіолету.

Якщо ви все ж таки контактували з борщівником, місце опіку треба негайно промити проточною водою і закрити місце контакту від сонця. А якщо шкіра почне палити і почнеться лихоманка – терміново звернутися за меддопомогою.

Борщівник – токсичний окупант родом з Північного Кавказу. Ще століття тому його вирощували в ботанічних садах, як екзотику. Але в 1940-х головний радянський селекціонер Петро Вавілов переконав аграріїв, що борщівник – чудовий корм для худоби.

Корови їли, труїлися, а молоко було гірким, але окупацію борщівника зупинити було вже важко. Там де росте борщівник, все інше гине, а росте він тепер на величезних територіях Європи й Азії. Він дуже швидко розсіюється по селах і містах.

В Україні засилля борщівника (відео: YouTube/ТСН)

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