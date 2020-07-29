ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ці милі на вигляд рослини можуть викликати важкі опіки, в Україні їх повно

Середа 29 липня 2020 12:50
Ці милі на вигляд рослини можуть викликати важкі опіки, в Україні їх повно
Які небезпечні рослини є в Україні (на фото ясенець білий, pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі рослини можуть призвести до небезпечних наслідків після контакту з ними

В Україні зустрічається чимало милих квітучих рослин, але від деяких з них варто триматися осторонь. Лікарі розповідають, що до них часто звертаються пацієнти, які після прогулянки босоніж по траві, роботи на городі чи відпочинку на пікніку в лісі виявляють на шкірі почервоніння, висипання, опіки.

Такі пошкодження можна отримати при взаємодії сонячних променів і хімічних речовин, що виділяють рослини з пилком або соком, пише Expres.online.

Мирослава Гелеш, інженер I категорії Ботсаду ЛНУ імені Івана Франка, каже, що важкий фітодерматит можна отримати після контакту з білим ясенцем - у народі він більш відомий, як "неопалима купина".

Його особливістю є наявність великої кількості прозорих крапчастих залозок, в яких містяться легкозаймисті ефірні олії. У жарку безвітряну погоду повітря навколо рослини так насичується ними, що може легко самозайматися, створюючи ефект палаючого куща.

Ця рослина дуже небезпечна для людини. Фітодерматит, який вона викликає, супроводжується появою опікових пухирів на шкірі. Опіки посилюються під дією сонячного світла і можуть не зникати до 1,5 місяця. Адже шкіра стає значно більш чутливою до ультрафіолетового випромінювання.

Не варто також нюхати квіти ясенця білого. Це може призвести до опіків слизових оболонок.

Опіки і почервоніння на шкірі викликає рута запашна. Ця рослина відома як лікарська, ефірно-олійна, пряна культура. В період цвітіння не варто торкатися до рослини.

Фахівці кажуть, що в місцях контакту на шкірі залишаться пігментні плями. Тому, заготовлюючи руту як лікарську рослину, обов'язково потрібно одягати гумові рукавички.

Ці милі на вигляд рослини можуть викликати важкі опіки, в Україні їх повно

Рута запашна (фото: wikipedia.org)

Якщо ви все ж торкнулися небезпечної рослини, Мирослава Гелеш радить відразу ж закрити цю ділянку шкіри від сонячних променів.

Обходити стороною потрібно також такі відомі отруйні рослини, як беладона, аконіт (борець), блекота чорна, болиголов плямистий, дурман. Отрута цих рослин, якщо їх проковтнути, може призвести до смерті.

Ці милі на вигляд рослини можуть викликати важкі опіки, в Україні їх повно

Зліва направо: беладона, аконіт (борець), блекота чорна, болиголов плямистий, дурман

Раніше ми писали, які кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті.

Також повідомлялося, що найотруйніша рослина України вбила дитину. Що відомо про цикуту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України растенияожог
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся