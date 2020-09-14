Украинцы страдают от борщевика: как он выглядит и чем опасен

Борщевик – одно из ядовитых растений, которое широко распространено в Украине. Всего существует порядка 50 видов этого растения, однако самым опасным считается борщевик Сосновского. Как он выглядит, какие могут быть последствия при взаимодействии с растением и как его убрать с участка – читайте ниже.

Изначально опасное растение росло на Кавказе и в Турции, но широкое распространение в странах СНГ оно получило из-за селекционера Петра Вавилова, который в конце 1940-х годов убедил Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук сеять это растение на корм скоту, так как оно неприхотливо и очень живуче. Со временем растение культивировалось и с недавнего времени сок борщевика оказался смертельно опасен для животных и человека. При этом сорняк очень трудно уничтожить.

Одна из особенностей борщевика Сосновского – семена всходят неравномерно, иногда через 2-3 года, а иногда и через 5-7 лет. Причем семян очень много – десятки тысяч, и это значительно осложняет борьбу с сорняком. Так, фермеры и хозяева участков думают, что победили растение, но оно появляется на следующий год, и так раз за разом.

Борщевик Сосновского (фото: pixabay.com)

В чем опасность растения?

Борщевик является отравой для земли из-за эфирномасличных каналов. При попадании семян в почву их оболочки сгнивают, а выделившиеся в грунт эфирные масла и смолы тормозят прорастание семян других растений. Это влияет на плодородность участка.

Второй, более значимой опасностью этого растения является то, что оно содержит светочувствительные вещества из группы фур анокумаринов. При попадании сока борщевика на кожу человека или животного, он под воздействием солнечных лучей вызывает сильнейшие ожоги. Очень часто такие повреждения требуют длительного и специального лечения. При тяжелых случаях – попадании большого количества вещества, а также индивидуальной аллергии – возможны летальные исходы.

Если сок борщевика попадет в глаза, то может вызывать сильные ожоги роговицы и привести к слепоте.

При этом, растение может быть опасным, даже если вы с нему не прикасаетесь: пары сока борщевика, а также его пыльца могут вызывать отек гортани, дыхательных путей, верхних частей пищевода – это тоже смертельно опасно.

Борщевик Сосновского (фото: pixabay.com)

В-третьих, сок борщевика способен вызывать нарушения структуры хромосом, то есть вызывать мутагенный эффект. Причем опасны все части растения – стебли, листья, цветы, плоды, даже корни.

Первая помощь

Если сок борщевика попал на кожу, нужно сразу изолировать поврежденный участок от света. Стоит использовать бинты, подручные средства – например, полотенце. Причем сделать это следует в первые же минуты после попадания сока на кожу – даже если кажется, что ничего страшного не произошло.

Сразу после попадания сока на кожу нужно зайти в темное помещение. Стоит держаться подальше не только от прямых солнечных лучей, но и от естественного дневного освещения в целом. При возможности стоит сразу промыть поврежденный участок водой с мылом. Пострадавшего нужно изолировать от солнечных лучей минимум на 2 суток. Если такой возможности нет – нужно закрыть все участки кожи, на которые попал сок растения, плотной тканью и стараться не прогуливаться под солнечными лучами.

Врачи утверждают, что, если сок запачкал ладони, стоит носить перчатки. Такие серьезные меры связаны с тем, что активность вещества сохраняется в течение минимум 48 часов при попадании солнечных лучей. Если есть возможность, эти два дня оставайтесь дома и плотно закрывайте занавески на окнах.

При этом врачи предупреждают: намазывать ожоги мазью и другими подручными средствами, такими как масло, сметана, сало и другие продукты, - категорически запрещено. При появлении волдырей в местах ожогов нужно обратиться к врачу.

При попадании сока в глаза необходимо тщательно их промыть проточной водой, прикрыть плотной тканью и вызвать "скорую помощь".

Как избавиться от борщевика

Специалисты советует владельцам земельных участков регулярно скашивать борщевик. Он редко прорастает от корня: за распространение в основном отвечают семена. Если зонтики уже появились, то надо их аккуратно срезать, чтобы семена не попали на землю. Можно предварительно обернуть каждый полиэтиленом, чтобы предотвратить распространение семян.

После скашивания нужно накрыть обработанный участок черной, не пропускающей свет пленкой толстым слоем.

Также можно уничтожать проростки – это обычно делают весной, в начале сезона. Необходимо пропалывать, вспахивать, бороновать, обрабатывать землю гербицидами. А на освободившееся место лучше всего сажать картофель, топинамбур, бобовые.

Напомним, что ранее были названы сорта чая, которые могут подорвать здоровье.

Также мы перечисляли милые на вид растения, что могут причинить тяжелые ожоги, и в Украине их полно.