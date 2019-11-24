Українці зможуть претендувати на безкоштовну медичну допомогу: кому пощастить

Медицина в 2020 - які реформи очікувати

З 2020 почнуться нові принципи фінансування

Якість медичної допомоги з 2020 року уряд обіцяє поліпшити, щоб українці були забезпечені найнеобхіднішим. Про подробиці повідомляє Сьогодні.

Наголошується, що на "Програму медичних гарантій" буде виділена найбільша сума - 72 млрд грн. Ця програма, як планується, почне працювати тільки з квітня 2020 року і буде включати в себе безкоштовні ліки і шість видів безоплатної медичної допомоги:

первинна медична допомога (у держбюджеті-2020 на це передбачено 19,1 млрд грн)

спеціалізована амбулаторна і госпітальна допомога (44,4 млрд грн)

екстрена медична допомога (4,6 млрд)

медична реабілітація (500 млн грн)

паліативна медична допомога (300 млн грн)

Що стосується спеціалізованої медичної допомоги, то зазначається, що з другого кварталу 2020 року лікарні більше не будуть отримувати бюджетні гроші на рахунок. Держава почне закуповувати в них послуги та оплачувати їх. Тобто українці зможуть вибирати, у кого з фахівців лікуватися – так само, як раніше могли вибрати сімейного лікаря.

Медицина в 2020 - які реформи очікувати

Також пацієнти зможуть претендувати на безкоштовну допомогу фахівців при найбільш поширених захворюваннях: інсульті (в бюджеті на компенсацію вартості лікування передбачено 912 млн грн) та інфаркті (217 млн грн). Крім того, безкоштовними будуть пологи (на компенсацію закладено 1,7 млн грн) та допомога новонародженим (1,3 млн грн).

Проте пріоритетом на 2020 рік в уряді називають не спеціалізовану медичну допомогу, а екстрену, оскільки багато українців навіть не доїжджає до лікарень.

В 2020 році планується закупити 470 машин швидкої допомоги і відкрити мінімум 25 відділень екстреної медичної допомоги, які обіцяють, до того ж, оснастити найсучаснішим обладнанням.

Також за програмою "Доступні ліки" повністю або частково компенсується вартість ліків для лікування серцево-судинних захворювань та бронхіальної астми.