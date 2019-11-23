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В Україні більше не будуть оплачувати лікарняний: що сталося

STYLERЖиття    23.11.2019 - 17:45
В Україні більше не будуть оплачувати лікарняний: що сталося
В Україні скінчилися лікарняні листи (Колаж РБК-Україна)

В Україні повсюдно лікарі видають довідку про тимчасову непрацездатність

В Україні повсюдно лікарі видають довідку про тимчасову непрацездатність замість лікарняних листів. По такому документу працівники не можуть отримати лікарняні виплати. Єдиною підставою для виплати допомоги є листок непрацездатності, інформує Сьогодні.

Зараз замість лікарняного лікуючий лікар дає довідку з діагнозом, своїм підписом та мокрою печаткою. Але в бухгалтерії її не приймуть для оплати лікарняного.

В Україні більше не будуть оплачувати лікарняний: що сталосяВ Україні скінчилися лікарняні листи (Колаж РБК-Україна)

"Довідки не можуть бути представлені до оплати, а повинні бути замінені на бланку листка непрацездатності після відновлення їх забезпечення в медзакладах", - каже сімейний лікар Олександр Подлесоцкий.

У прес-службі відомства МОЗ стверджують, що ніяких проблем немає, а якщо десь бланки відсутні, то відповідальні за це виключно місцеві департаменти охорони здоров'я.

Українцям рекомендують тримати зв'язок зі своїм лікуючим лікарем, щоб дізнаватися, коли з'являться бланки. Крім того, повідомляється, що звичні паперові лікарняні листи поступово можуть піти в минуле, оскільки почнуть впроваджуватися електронні лікарняні. У випадку таких змін отримати листок непрацездатності стане простіше, а можливостей для корупції буде менше.

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