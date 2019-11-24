Украинцы смогут претендовать на бесплатную медпомощь: кому повезет

Медецина в 2020 - какие реформы ожидать

С 2020 начнутся новые принципы финансирования

Качество медицинской помощи с 2020 года правительство обещает улучшить, чтобы украинцы были обеспечены самым необходимым. О подробностях сообщает Сегодня.

Отмечается, что на "Программу медицинских гарантий" будет выделена самая большая сумма - 72 млрд грн. Эта программа, как планируется, начнет работать только с апреля 2020 года и будет включать в себя бесплатные лекарства и шесть видов бесплатной медицинской помощи:

первичная медицинская помощь (в госбюджете-2020 на это предусмотрено 19,1 млрд грн)

специализированная амбулаторная и госпитальная помощь (44,4 млрд грн)

экстренная медпомощь (4,6 млрд)

медицинская реабилитация (500 млн грн)

паллиативная медицинская помощь (300 млн грн).

Что касается специализированной медпомощи, то отмечается, что со второго квартала 2020 года больницы больше не будут просто получать бюджетные деньги на счет. Государство начнет закупать у них услуги и оплачивать их. То есть украинцы смогут выбирать, у кого из специалистов лечиться – так же, как раньше могли выбрать семейного врача.

Медецина в 2020 - какие реформы ожидать

Также пациенты смогут претендовать на бесплатную помощь специалистов при наиболее распространенных заболеваниях: инсульте (в бюджете на компенсацию стоимости лечения предусмотрено 912 млн грн) и инфаркте (217 млн грн). Помимо того, бесплатными будут роды (на компенсацию заложено 1,7 млн грн) и помощь новорожденным (1,3 млн грн).

Однако приоритетом на 2020 год в правительстве называют не специализированную медпомощь, а экстренную, поскольку много украинцев даже не доезжает до больниц.

В 2020 году планируется закупить 470 машин скорой помощи и открыть минимум 25 отделений экстренной медицинской помощи, которые обещают, к тому же, оснастить самым современным оборудованием.

Также по программе "Доступные лекарства" полностью или частично компенсируется стоимость лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.