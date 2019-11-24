Украинцы смогут претендовать на бесплатную медпомощь: кому повезет

С 2020 начнутся новые принципы финансирования
Качество медицинской помощи с 2020 года правительство обещает улучшить, чтобы украинцы были обеспечены самым необходимым. О подробностях сообщает Сегодня.
Отмечается, что на "Программу медицинских гарантий" будет выделена самая большая сумма - 72 млрд грн. Эта программа, как планируется, начнет работать только с апреля 2020 года и будет включать в себя бесплатные лекарства и шесть видов бесплатной медицинской помощи:
Что касается специализированной медпомощи, то отмечается, что со второго квартала 2020 года больницы больше не будут просто получать бюджетные деньги на счет. Государство начнет закупать у них услуги и оплачивать их. То есть украинцы смогут выбирать, у кого из специалистов лечиться – так же, как раньше могли выбрать семейного врача.
Медецина в 2020 - какие реформы ожидать
Также пациенты смогут претендовать на бесплатную помощь специалистов при наиболее распространенных заболеваниях: инсульте (в бюджете на компенсацию стоимости лечения предусмотрено 912 млн грн) и инфаркте (217 млн грн). Помимо того, бесплатными будут роды (на компенсацию заложено 1,7 млн грн) и помощь новорожденным (1,3 млн грн).
Однако приоритетом на 2020 год в правительстве называют не специализированную медпомощь, а экстренную, поскольку много украинцев даже не доезжает до больниц.
В 2020 году планируется закупить 470 машин скорой помощи и открыть минимум 25 отделений экстренной медицинской помощи, которые обещают, к тому же, оснастить самым современным оборудованием.
Также по программе "Доступные лекарства" полностью или частично компенсируется стоимость лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.