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Скасування трудових книжок в Україні: не поспішайте викидати

STYLERЖиття    23.11.2019 - 15:59
Скасування трудових книжок в Україні: не поспішайте викидати
В Україні хочуть скасувати трудові книжки (Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Варто враховувати той фактор, що трудові книжки намагалися скасувати в Україні в 2015 році

Кабмін готується скасувати паперові трудові книжки, замінивши їх цифровими аналогами. Інформацію про трудовий стаж до 2000 року українці зможуть внести в електронний реєстр самостійно або через ейчарів компаній, де вони працюють, або будуть працювати.

"В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій чи інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", - пояснював Дубілет.

Проте трудові книжки вже намагалися скасувати в Україні в 2015 році, тому не варто поспішати звільнятися від них.

Скасування трудових книжок в Україні: не поспішайте викидатиВ Україні хочуть скасувати трудові книжки (Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Наша ініціатива полягає не в тому, щоб відмовитися, скасувати трудові книжки. Ми говоримо, що вони є опціональними. Насправді багато людей кажуть, що мені ця трудова книжка не потрібна. У мене трудовий стаж з 2000 року. Я довіряю, щоб все було в електронній формі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що експерт попередив про ризики при скасуванні трудових книжок в Україні.

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