Коли українці зможуть відпочити в Туреччині та Єгипті: названо терміни

Відпочинок в Туреччині та Єгипті після карантину (колаж: РБК-Україна)

Турагенства розповіли, коли українці зможуть відпочити на улюблених курортах в Туреччині та Єгипті

Відпочинок в Туреччині після карантину в Україні і у всьому світі буде доступний українцям, ймовірно, тільки в наступному році. А відпочити в Єгипті, Європі або Азії можна буде не раніше осені.

Пандемія коронавірусу призвела до катастрофи в туристичному бізнесі, який навряд чи протягне ще кілька місяців, а скоро посипляться банкрутства.

Туреччина закрила кордони до кінця липня для 16 країн, в тому числі і для України. Можливо, під кінець літа там і відкриють деякі аеропорти на узбережжі, але українські туроператори в цьому році в Туреччину не полетять, розповів директор тревел-агенції, пише Obozrevatel.

І пов'язано це не тільки з тим, що кордони будуть закриті. Туроператори не бачать сенсу починати програми в Туреччину, бо це буде дуже дорого. Ну а в Європу і Єгипет можна буде полетіти вже в кінці серпня - початку вересня.

Що стосується цін або all inclusive в Єгипті, все залишиться по-старому. Так як низька вартість і шведський стіл є одними з головних причин, що приваблюють туди українців, та й не тільки.

"Якщо німцеві не дати шведський стіл і необмежену кількість пива, він просто туди не поїде. А його там чекають!" - говорить експерт.

Азія відкриється для українців, переконані туроператори, тільки пізно восени.

Раніше ми писали, що у Туреччині зробили важливу заяву про all inclusive, який опинився під загрозою скасування.

Також повідомлялося, коли в Україні відновлять авіасполучення, як внутрішнє, так і міжнародне.