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У Туреччині зробили важливу заяву для українців про all inclusive

STYLERЖиття    29.04.2020 - 14:25
У Туреччині зробили важливу заяву для українців про all inclusive
У Туреччині зробили заяву про систему "все включено" (колаж РБК-Україна)

У Туреччині зробили заяву для іноземних туристів

Відпочинок в Туреччині 2020 цікавить багатьох українців, які люблять поніжитися на сонці, покупатися в морі. Ні для кого не секрет, що туристів на турецьких курортах приваблює і система "все включено", яка не обмежує постояльця готелю в їжі. Днями з'явилася інформація про те, що після карантину шведського столу вже не буде , а система all inclusive більше не буде працювати у готелях.

Голова федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир спростував таку інформацію.

"Як вони можуть бути скасовані, якщо ми ще минулого року уклали контракти з турагентствами на продаж саме цих послуг у поточному сезоні?" — цитують його слова ряд ЗМІ.

Чорабатир підкреслив, що ЗМІ неправильно зрозуміли слова турецького міністра про те, що після пандемії готельєри посилять санітарні заходи. Він уточнив, що мова йшла про соціальну дистанцію. Таким чином, шведський стіл і система "все включено" залишаться, але трохи зміняться.

Голова федерації готельєрів Туреччини додав, що в перший час необхідних заходів буде легко дотримуватися, оскільки, як припускають готелі, відразу після пандемії у них буде не так багато гостей

Як ми раніше писали, в Туреччині після закінчення карантину готові зустріти іноземних туристів, але з істотними змінами

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