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Коли в Україні відкриють садки і школи: план карантину буде переглянутий

STYLERЖиття    08.05.2020 - 17:28
Коли в Україні відкриють садки і школи: план карантину буде переглянутий
Коли в Україні відкриють садки та школи (колаж: РБК-Україна)

У Кабміні розповіли, на якому етапі карантину будуть відкриті дитячі садки і школи

Карантин в Україні з 12 березня закрив всі школи і дитячі сади. План виходу з карантину, затверджений Кабміном, передбачає відкриття освітніх установ на одному з етапів, але цей план може бути переглянутий. У МОЗ розповіли, коли буде названа дата відкриття дитячих садків, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив умови, за яких наші діти знову підуть навчатися.

Хоча карантин почнуть знімати з 11 травня, відновлення навчального процесу це поки не торкнеться. Якщо ж у країні протягом 10 днів буде зменшуватися кількість хворих, за словами Дениса Шмигаля, старшокласники, ймовірно зможуть приступити до написання ЗНО.

А ось садки, за словами прем'єра будуть відкриті, коли 10 днів поспіль кількість тих, що видужав, буде перевищувати число хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що план виходу з карантину, представлений урядом 24 квітня, буде переглянутий, пише LB.ua.

"Ми будемо його переглядати (план виходу з карантину. - Ред.), тому що ми ведемо переговори з бізнесом і намагаємося знайти баланс. Також комунікуємо з Міністерством освіти з питань садочків та шкіл. Будемо спостерігати за епідемічною ситуацією і приймати рішення", - заявив Віктор Ляшко.

Рішення щодо роботи дитячих садків в уряді обіцяють озвучити до 22 травня. А от школярі та студенти підуть до школи, найімовірніше, з 1 вересня. Принаймні, таку заяву зробив Віталій Кличко.

Коли в Україні відкриють садки і школи: план карантину буде переглянутий

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

Раніше ми писали, що перша країна в Європі вже перемогла коронавірус, там школи і садки відкрилися 4 травня.

Теги Новини України карантиндетский сад
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