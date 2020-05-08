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Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ зробили заяву

STYLERЖиття    08.05.2020 - 10:31
Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ зробили заяву
Карантин в Україні можуть посилити (фото РБК-Україна)

Глава МОЗ зробив заяву про карантин в деяких регіонах

Карантин в Україні можуть посилити в деяких регіонах країни, якщо ситуація з коронавірусом буде посилюватися, а кількість хворих зростатиме. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов. За його словами, при адаптивному карантині місцеві органи влади зможуть посилювати обмеження у разі ускладнення ситуації.

На цей час в країні вже введені елементи адаптивного карантину. Так, планові операції дозволені тільки в тих областях, де система охорони здоров'я завантажена не більше, ніж на 50%.

Степанов розповів, що МОЗ розробляє алгоритм, заходів та критерії, заходи з рекомендаціями для посилення карантину.

"Думаю, що днями ми зможемо надати нашим регіонам", - заявив Степанов.

Раніше мер Чернівців Олексій Каспрук заявляв, що в місті буде введено адаптивний карантин, оскільки медична система перевантажена - кількість вільних ліжок для заражених залишалося не більше 10.

За добу в Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла на 504 випадків, помер 21 хворий. За весь час пандемії заразилися 14195 українців, помер від ускладнень 361 хворий, вилікувались 2706 пацієнтів.

Як ми раніше писали, в Україні зафіксований найвищий рівень смертності з початку пандемії COVID-19.

В МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в регіонах Українські студенти в Польщі звернулися до Зеленського за допомогою: в чому справа (відео)
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