Українці не зможуть обміняти долари: що сталося і кого це стосується

В Україні громадяни стали частіше стикатися зі складнощами при обміні валюти в банках, і в деяких випадках вітчизняні фінустанови взагалі відмовляються приймати купюри, які викликають підозри - адже потім такі гроші не пройдуть перевірку іноземного банку після передачі на реалізацію.

Чому це відбувається, і які долари не приймають в банках - читайте в матеріалі нижче.

Ще в травні Кабмін затвердив стратегічні напрямки протидії відмиванню коштів на період до 2023 року. Як пояснили в прес-службі Мінфіну, серед основних напрямків - мінімізації ризиків і загроз та розвиток системи фінансового моніторингу.

Так, останнім часом посилення правил фінмоніторингу вже "відчули" дуже багато світових банків. Нововведення вплинули також і на Україну, де банки почали все частіше відмовлятися приймати банкноти підозрілого походження.

Які купюри не приймають в банках

Якщо обміняти зношені або пошкоджені гривневі купюри можна, звернувшись до будь-якого банку України або регіонального підрозділу грошового обігу НБУ, то ситуація з доларами - зовсім інша. Старенькі або порвані бакси тепер в Україні поміняти на нові стало майже неможливо. Адже на практиці ніхто з касирів у фінустановах не горить бажанням бути відповідальним за купюру, яку потім неможливо буде реалізувати.

Як зазначив експерт у галузі фінансів Василь Невмержицький, основним критерієм банків зараз є "чистота походження" іноземної валюти, передає GSMinfo.

Так, в банках віднедавна почали досить ретельно перевіряти не тільки справжність купюри, але і її історію, щоб упевнитися, що дана банкнота не була задіяна в якихось підозрілих угодах, як наркоторгівля, торгівля зброєю, інші незаконні операції.

Найбільше підозр викликають саме купюри з проколами, дивними плямами, або надривами. Такий грошовий знак банківська установа обов'язково повинна відправити в банк-кореспондент, який є її іноземним партнером і допомагає в реалізації валюти. На цьому етапі й може виникнути ряд питань про походження "дивної" купюри.

Які ще обмеження для банків

Крім питання обміну валют, фінмоніторинг серйозно ускладнив ще ряд фінансових операцій. Так, банківські установи стали частіше відмовляти здійснити перекази коштів з рахунку клієнта. Деяким громадянам, які викликали у банку підозру, взагалі відмовляються надавати будь-які послуги.

Система фінансового моніторингу зараз може заблокувати такі операції, як: