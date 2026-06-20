Украинские дроны теперь имеют дальность действия 3000 км, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские дроны теперь способны поражать цели в тылу врага на расстоянии 3000 километров. Украинский лидер поблагодарил за это отечественных инженеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в его Telegram-канале .

В своей вечерней речи президент Украины поблагодарил военнослужащих ВСУ, в частности - бойцов Сил специальных операций. Зеленский отметил, что "далекобойные санкции достигли Тюменской области в России". Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе на этой территории.

Расстояние от этого Тюменского НПЗ до границ Украины составляет 2000 километров. Также Зеленский сообщил, что цель была поражена благодаря новым модернизированным дронам FP.

"Теперь наши дроны могут достигать целей на расстоянии 3000 километров. Благодарен инженерам Fire Point", - сказал президент Украины.

Удар по НПЗ в Тюмени - вполне справедливый ответ на удары РФ, заявил Зеленский (графика РБК-Украина)

Украинский лидер подчеркнул, что план украинских дальнобойных ударов выполняется. Зеленский также сообщил, что продолжаются удары ВСУ на средней дистанции, направленные против военных целей на временно оккупированной территории Украины.

"Важно, что это действительно влияет на российскую военную логистику", - сказал президент Украины.

