НБУ зняв ще частину валютних обмежень: що дозволили

Національний банк України дозволив юридичним особам та фізичним особам-підприємцям купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. євро (в еквіваленті) на день без наявності підстав та зобов’язань та без подання до банку підтвердних документів. Рішення діятиме з 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням та прес-службу НБУ .

"Зняття вимоги на купівлю валюти під зобов’язання є нашим пріоритетом в частині продовження валютної лібералізації. Ситуація в економіці та на фінансових ринках зараз стабільна, тому ми продовжуємо пом'якшувати обмеження. Ми вирішили скасовувати цю вимогу поступово. Це дозволить оцінити вплив кожного такого кроку з лібералізації на стан ринку", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За оцінками центробанку, поточне послаблення не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України. Водночас воно розширить можливості бізнесу з управління ризиками та ліквідністю.

Наступні кроки у напрямі повного зняття вимоги на купівлю валюти під зобов'язання традиційно здійснюватимуться після аналізу ситуації на внутрішніх та зовнішніх ринках, стану фінансової стабільності тощо, а також за умови сприятливої ситуації на валютному ринку, додали в НБУ.