Як і де обміняти пошкоджені гроші: детальна інструкція

Українці часто стикають зі зношеними або пошкодженими банкнотами та монетами. У разі виникнення такої проблеми потрібно звернутися в будь-який банк України або регіональний підрозділ грошового обігу Національного банку України.

Тому, рано чи пізно всі гроші, які перебувають в обігу, втрачають свій стан. Люди їх постійно жмакають, згинають, розгинають, хапають масними руками, тому вони з часом набувають непривабливого вигляду.

Як відомо, найшвидше зношуються дрібні купюри номіналом від 1 до 50 гривень. Вони можуть служити від року до трьох. Однак, купюри 100 і 200 гривень більш живучі, тому вони можуть дотягувати і до десяти років. "Довгожителем" є банкнота номіналом 500 гривень, яка здатна зберегти свої платіжні властивості понад десять років.

Які банкноти підлягають обміну

У банку касир без будь-яких обмежень має приймати для обміну банкноти:

що мають явні ознаки зношеності, пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;

також, якщо ви зберегли цілу частину банкноти площею не менше 55% своєї початкової площі;

які розірвані або розрізані на дві частини. Однак, на них збереглися обидва однакові номери і серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.

У НБУ розповіли, що підприємства, які працюють з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймають для розрахунку сильно зношені або пошкоджені банкноти.