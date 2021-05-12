Кабмін затвердив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів
Кабінет міністрів затвердив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів. Уряд схвалив відповідний проект розпорядження на сьогоднішньому засіданні.
Основні напрями розраховані на період до 2023 року. Вони визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.
Також затверджений план заходів передбачає інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання "брудних" коштів відповідно до міжнародних стандартів.
Заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, а саме:
- удосконалення законодавства у сфері фінмоніторингу;
- удосконалення діяльності суб’єктів держфінмоніторингу та інших органів;
- підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
- відкритість інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
- міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії.
Нагадаємо, на початку березня Кабмін затвердив План боротьби з виведенням коштів в офшори. Він розрахований до кінця 2022 року.
Як писало РБК-Україна, у жовтні 2020 року Євросоюз вніс зміни в "чорний список" офшорів.