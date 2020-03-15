Українці розповіли про карантин в Єгипті: "дискримінація" і відсутність харчування (відео)

Карантин у Єгипті (колаж: РБК-Україна)

На карантин у Єгипті відправили тільки громадян України

Карантин у Єгипті у зв'язку з поширенням коронавіруса був введений в одному з п'ятизіркових готелів REEF OASIS BEACH, в якому відпочивають українські туристи. Кілька днів тому звідти був госпіталізований заражений COVID-19 громадянин Італії. На цей час весь готель закрили на карантин, люди сидять в номерах, харчування обіцяли приносити в номери, але коли – невідомо.

Українські туристи в Єгипті за запланованим вильотом 2-3 дні тому досі чекають свого зворотного рейсу. У готелі REEF OASIS BEACH (в якому відпочиває багато українців) знайшли коронавірус в італійців. На цей час весь готель закрили на карантин. Але за даними відпочиваючих, всіх громадян евакуюють, крім українців. Туристи кажуть, що зверталися в посольство — та поки безрезультатно. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна Онлайн"

Умови утримання на карантині в готелі в Єгипті

Також українським туристам вдалося зняти процес евакуації іноземних громадян з готелю.

Карантин у Єгипті оголошено тільки для українців

Нагадаємо, що раніше у Кабміні роз'яснили порядок закриття кордонів через коронавірус.