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Украинцы рассказали о карантине в Египте: "дискриминация" и отсутствие питания (видео)

STYLERКоронавирус    15.03.2020 - 13:23
Украинцы рассказали о карантине в Египте: "дискриминация" и отсутствие питания (видео)
Карантин в Египте (коллаж: РБК-Украина)

На карантин в Египте отправили только граждан Украины

Карантин в Египте в связи с распространением коронавируса был введен в одном из пятизвездочных отелей REEF OASIS BEACH, в котором отдыхают украинские туристы. Несколько дней назад оттуда был госпитализирован зараженный COVID-19 гражданин Италии. На данный момент весь отель закрыли на карантин, люди сидят в номерах, питание обещали приносить в номера, но, когда – неизвестно.

Украинские туристы в Египте с запланированным вылетом 2-3 дня назад до сих пор ждут своего обратного рейса. В отеле REEF OASIS BEACH (в котором отдыхает много украинцев) нашли коронавирус у итальянцев. На данный момент весь отель закрыли на карантин. Но по данным отдыхающих, всех граждан эвакуируют, кроме украинцев. Туристы говорят, что обращались в посольство — и пока безрезультатно. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online"

Условия содержания на карантине в отеле в Египте

Также украинским туристам удалось заснять процесс эвакуации других иностранных граждан из отеля.

Карантин в Египте объявлен только для украинцев

Напомним, что ранее в Кабмине разъяснили порядок закрытия границ из-за коронавируса.

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