В Ужгороді перейменують 58 вулиць, названих іменами російських діячів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ужгородську міську раду.

Зокрема, робоча група визначила попередній перелік вулиць, які підлягають перейменуванню. Далі у місті збиратимуть пропозиції щодо назв, які варто надати цим вулицям, а після громадського обговорення – проєкт буде винесений на сесію Ужгородської міськради. Відповідний процес займе близько двох місяців.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив, що Ініціативу проявили самі мешканці Ужгорода.

Один із ініціаторів перейменування ужгородських вулиць з російськими назвами письменник Андрій Любка. Він зазначив, що зараз такі назви є маркерами окупованого культурного простору.

"Зараз у нас є шанс присвятити більше уваги і поваги нашій історії та культурі. На мій погляд, нашій, закарпатській, ужгородській традиції, тим людям, які жили тут, не переїхали з нашого міста, вчили наших дітей, лікували людей, будували це місто, а вони ніяким чином не вшановані тут. Це наша місія - відновити історичну справедливість", - сказав він.

Зокрема, нараз і у місті визначили попередній перелік із 58 вулиць, які підлягають перейменуванню: