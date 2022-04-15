В Ужгороді перейменують 58 вулиць, названих іменами російських діячів
В Ужгороді готуються перейменувати 58 вулиць, названих на честь російських діячів культури, історії, політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ужгородську міську раду.
Зокрема, робоча група визначила попередній перелік вулиць, які підлягають перейменуванню. Далі у місті збиратимуть пропозиції щодо назв, які варто надати цим вулицям, а після громадського обговорення – проєкт буде винесений на сесію Ужгородської міськради. Відповідний процес займе близько двох місяців.
Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив, що Ініціативу проявили самі мешканці Ужгорода.
Один із ініціаторів перейменування ужгородських вулиць з російськими назвами письменник Андрій Любка. Він зазначив, що зараз такі назви є маркерами окупованого культурного простору.
"Зараз у нас є шанс присвятити більше уваги і поваги нашій історії та культурі. На мій погляд, нашій, закарпатській, ужгородській традиції, тим людям, які жили тут, не переїхали з нашого міста, вчили наших дітей, лікували людей, будували це місто, а вони ніяким чином не вшановані тут. Це наша місія - відновити історичну справедливість", - сказав він.
Зокрема, нараз і у місті визначили попередній перелік із 58 вулиць, які підлягають перейменуванню:
- Івана Анкудінова;
- Петра Багратіона;
- Олекси Борканюка;
- Івана Крилова;
- Івана Лобачевського;
- Івана Мічуріна;
- Василя Верещагіна;
- Адмірала Нахімова;
- Івана Павлова;
- Івана Сєченова;
- Івана Тургенєва;
- Івана Шишкіна;
- Антона Макаренка;
- Антона Чехова;
- Валерія Чкалова;
- Василя Докучаєва;
- Василя Сурикова;
- Дмитра Менделєєва;
- Дагестанська;
- Гвардійська;
- Леоніда Говорова;
- Декабристів;
- Дмитра Донського;
- Донська;
- Кіндрата Рилєєва;
- Климента Тімірязєва;
- Костянтина Ціолковського;
- Льва Толстого;
- Миколи Вавилова;
- Миколи Добролюбова;
- Миколи Некрасова;
- Миколи Огарьова;
- Миколи Чернишевського;
- Михайла Глінки;
- Михайла Лермонтова;
- Михайла Ломоносова;
- Михайла Салтикова-Щедріна;
- Модеста Мусоргського;
- Олега Кошового;
- Олексія Бестужева-Рюміна;
- Олексія Маресьєва;
- Олександра Бородіна;
- Олександра Грибоєдова;
- Олександра Можайського;
- Олександра Попова;
- Олександра Столєтова;
- Осетинська;
- Павла Пестеля;
- Петра Чайковського;
- Поліни Осипенко;
- Степана Разіна;
- Федора Достоєвського;
- Челюскінців;
- Юрія Гагаріна;
- Олександра Пушкіна.
Раніше ми повідомляли, що на півдні Іспанії місто "перейменували" на Україну.
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