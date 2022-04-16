У Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь росіян

У Львові до Дня міста (7 травня), планують перейменувати понад 30 вулиць, які названі на честь російських діячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на мера Львова Андрія Садового.

Повідомляється, що за ініціативу дерусифікації виступили львівські науковці, політологи та громадські діячі.

Над перейменуванням працює спеціальна комісія під керівництвом першого заступника міського голови.

"Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися", - сказав Садовий.

Наразі відомо, що дерусифіковано буде понад 30 вулиць, що названі на честь відомих росіян. Те, які саме вулиці перейменують та на честь кого їх назвуть, обіцяють повідомити згодом.

Мер додав, що перейменування відбудеться - за традицією - в травні.