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У Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь росіян

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Львів, Субота 16 квітня 2022 15:20
У Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь росіян У Львові перейменують понад 30 вулиць (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові до Дня міста (7 травня), планують перейменувати понад 30 вулиць, які названі на честь російських діячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на мера Львова Андрія Садового.

Повідомляється, що за ініціативу дерусифікації виступили львівські науковці, політологи та громадські діячі.

Над перейменуванням працює спеціальна комісія під керівництвом першого заступника міського голови.

"Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися", - сказав Садовий.

Наразі відомо, що дерусифіковано буде понад 30 вулиць, що названі на честь відомих росіян. Те, які саме вулиці перейменують та на честь кого їх назвуть, обіцяють повідомити згодом.

Мер додав, що перейменування відбудеться - за традицією - в травні.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі хочуть перейменувати вулиці, пов'язані з Росією.

Також ми писали, що в Ужгороді перейменують 58 вулиць, названих іменами російських діячів.

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