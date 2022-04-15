ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ перейменував сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 13:55
Київ перейменував сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Київ перейменував колишній сквер дружби Києва і Москви в Голосіївському районі. Тепер він називається сквером Героїв Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні я подав проект рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом і Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу", - зазначив він.

За його словами, сьогодні також було перейменовано ряд міських об'єктів, проекти рішень за якими вже були підготовлені і пройшли необхідні процедури.

Відзначимо, мова йде про сквер на вулиці Якубовського на Теремках, який раніше носив неофіційну назву "сквер споріднених міст на честь дружби Києва і Москви". У центрі скверу стояв відповідний пам'ятний знак, але минулого року його демонтували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять імена російських діячів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла