Українцям урізали зарплати: кому саме не пощастило

Ринок праці в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Аналітики представили дослідження ринку праці в Україні за 3-й квартал

В Україні на роботу найчастіше беруть на вакансію продавця - роботодавці шукали ці спеціальності 7,4 тисяч разів. Найстабільнішою сферою, де грошову винагороду протягом півроку тримається на одному рівні (близько 10 тисяч гривень), є виробництво. Відповідні дані після дослідження ринку праці представили аналітики.

Експерти повідомили, що зарплати в Україні в 3-му кварталі впали на 17% у порівнянні з попереднім.

Зарплата в Україні (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Зазначається, що домашньому персоналу пропонують зарплату на 44% менше, ніж у 2-му кварталі. Представникам цієї сфери пропонують в середньому 5,5 тисяч гривень.

У той же час під Києвом можна отримувати приблизно 12,5 тисяч гривень.

Дослідження показало, що зменшення зарплат відбувалося також у сфері охорони і барно-ресторанної індустрії. Роботодавці пропонували вже на 22% менше у порівнянні з попереднім кварталом. Охоронцям готові платити на чверть менше, ніж барменам. У перших місячний оклад може бути 5,8 тисяч гривень, а у барменів - 7,1 тисяч гривень.

Найбільша середня зарплата по Україні пропонується будівельникам - 12,3 тисяч гривень, а в Закарпатській області їх заробіток сягає і 20 тисяч.

Працівникам транспортної сфери найвигідніше шукати вакансії в Київській області, де за їхню працю пропонують 17 тисяч гривень. Для порівняння наводяться дані по Україні середнього рівня зарплат в логістиці - 11,2 тисяч гривень.

Які вакансії цікавлять роботодавців

На популярній онлайн-платформі в 3-му кварталі роботодавці розмістили всього 68 тисяч вакансій. В попиті залишаються представники торгової сфери - 27% всіх пропозицій.

На 2 місці по популярності фахівці з логістики -17%.

У барно-ресторанної та будівельної індустрії роботодавцям потрібні по 14% фахівців.

Найменше шукають фахівців аграріїв.

За період з липня по вересень продавців шукали 7,4 тисяч разів із середнім доходом приблизно 7,5 тисяч гривень.

Водіїв шукали 5,2 тисяч разів і пропонували близько 15 тисяч гривень.

Кухарів роботодавці шукали 3,3 тисяч разів, а за роботу обіцяли в середньому 10 тисяч гривень.

В рейтингу попиті працівників найбільші оклади пропонують плиточникам, штукатурам та мулярам - 20 тисяч гривень на місяць.

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Активність шукачів

Аналітики зазначають, що українці частіше шукають тимчасовий і частковий види зайнятості, ніж постійний.

Оголошення про тимчасову роботу з повною зайнятістю цікавлять перспективних працівників менше, і конкуренція майже вдвічі нижче - 8 звернень до роботодавців.

Найчастіше здобувачі намагаються зв'язатися з роботодавцями в понеділок.

Чим ближче до кінця тижня, тим менше відгуків на оголошення по працевлаштуванню.