Скасування трудових книжок в Україні: експерт попередив про ризики

В Україні хочуть скасувати трудові книжки (Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Трудові книжки хочуть скасувати до кінця 2019 року

Анонсоване урядом України скасування трудових книжок і перенесення документа у цифровий формат, що передбачено внесенням змін до трудового кодексу, може викликати певні соціальні проблеми. Таку думку озвучив соціолог Андрій Єременко, передає "Сьогодні".

Згідно з ініційованими чиновниками нововведеннями, замість трудової книжки повинен буде з'явитися код платника податків, однак існуючі звичні паперові книжки так і залишаться на руках працюючих громадян та роботодавців - просто їх заповнювати вже не стане необхідним.

Скасування трудових книжок в Україні може викликати соціальні проблеми (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Так, вся інформація про трудовий стаж стане доступною в електронному вигляді, і її можна отримати як витяг з реєстрів.

Як зазначив експерт, ініціатива може викликати у деяких громадян, особливо старшого віку, негативне враження, неспокій та почуття незахищеності. Щоб мінімізувати ризики, варто звернути особливу увагу на спрощення процедури отримання електронних замінників документа, зробити її простою і зрозумілою.

"Люди втомилися від складнощів, пов'язаних з бюрократією. Вони хочуть значного спрощення цих процедур, але при цьому хочуть гарантій. І це дві грані цього процесу", - сказав Єременко.

Трудові книжки в Україні збираються скасувати (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

За словами соціолога, трудові книжки дають людям відчуття безпеки.

"Вони бачать папір, з яким потім прийдуть до Пенсійного фонду, і по цьому папері їм нарахують пенсію", - зазначив він і додав, що щоб уникнути виникнення соціальних проблем потрібно запропонувати людям "простий спосіб", щоб людина могла за необхідністю швидко отримати довідку з інформацією про місце і час роботи.

Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сподівається, що скасувати трудові книжки вдасться вже в цьому році. Чиновник звернув увагу, що українці зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж претендента з офіційних реєстрів.