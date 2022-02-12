Українці на Марші єдності в Києві показали Росії, де насправді проходять "червоні лінії" (відео, фото)
У центрі Києва тисячі людей вийшли на Марш єдності за Україну, щоб висловити свою готовність разом захищати країну в разі вторгнення російських військ, які скупчилися біля наших кордонів.
Відео і фото масового патріотичного заходу 12 лютого у столиці - у матеріалі нижче.
Хода стартувала з парку Тараса Шевченка, і почалася з виконання державного гімну. Далі колона рушила на Майдан Незалежності на алею Героїв Небесної Сотні.
Марш єдності 12 лютого в Києві (фото: suspilne.media / скріншот з відео / facebook.com/Георгій Данилюк)
По ходу руху груп киян і гостей столиці, до учасників приєднувалися все нові й нові громадяни.
Люди несли з собою прапори, національну символіку, деякі тримали плакати з патріотичними гаслами, також в руках людей можна побачити портрети і фото загиблих захисників України, бійців ЗСУ та добровольців.
Також у перших рядах учасники маршу несли великий транспарант, напис на якому свідчив "Українці чинитимуть опір".
Марш Єдності 12 лютого в Києві (фото: suspilne.media / facebook.com/Eugenia Talinovskaya)
Відео: у Києві провели Марш єдності за Україну
Звучали гасла-вітання "Слава Україні!" і "Героям слава!", "Україна понад усе!", люди співали гімн, вигукували: "Крим - це Україна!", "Донецьк - Україна", на одному з плакатів із зображенням карти країни державні кордони України вказувалися як ті самі "червоні лінії", за які Росія не може переходити.
Відео: трансляція Маршу єдності в Києві 12 лютого
Як зазначив координатор Руху опору капітуляції Андрій Леус у розмові з журналістами "Суспільного", учасники маршу хочуть показати, що українці "не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави".
При цьому варто зазначити, що організатори Маршу єдності за Україну - активіст Сергій Стерненко та організація "Гонор" - закликали громадян тепер забути про політичні протиріччя, об'єднатися і виступити разом проти російської загрози.
Марш Єдності в Києві 12 лютого (фото: facebook.com / Ігор Захаренко )
За порядком на заході стежили правоохоронці, також були медики. Марш пройшов без інцидентів.
Марш єдності за Україну в Києві 12 лютого (фото: suspilne.media)
Нагадаємо, раніше на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну у Міноборони пояснили, чому не повториться сценарій 2014 року.
Також повідомлялося, що перед цим соціолог розповів, скільки українців готові чинити збройний опір Росії.