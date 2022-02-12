Українці на Марші єдності в Києві показали Росії, де насправді проходять "червоні лінії" (відео, фото)

У центрі Києва тисячі людей вийшли на Марш єдності за Україну, щоб висловити свою готовність разом захищати країну в разі вторгнення російських військ, які скупчилися біля наших кордонів.

Відео і фото масового патріотичного заходу 12 лютого у столиці - у матеріалі нижче.

Хода стартувала з парку Тараса Шевченка, і почалася з виконання державного гімну. Далі колона рушила на Майдан Незалежності на алею Героїв Небесної Сотні.

Марш єдності 12 лютого в Києві (фото: suspilne.media / скріншот з відео / facebook.com/Георгій Данилюк)

По ходу руху груп киян і гостей столиці, до учасників приєднувалися все нові й нові громадяни.

Люди несли з собою прапори, національну символіку, деякі тримали плакати з патріотичними гаслами, також в руках людей можна побачити портрети і фото загиблих захисників України, бійців ЗСУ та добровольців.

Також у перших рядах учасники маршу несли великий транспарант, напис на якому свідчив "Українці чинитимуть опір".

Марш Єдності 12 лютого в Києві (фото: suspilne.media / facebook.com/Eugenia Talinovskaya)

Відео: у Києві провели Марш єдності за Україну

Звучали гасла-вітання "Слава Україні!" і "Героям слава!", "Україна понад усе!", люди співали гімн, вигукували: "Крим - це Україна!", "Донецьк - Україна", на одному з плакатів із зображенням карти країни державні кордони України вказувалися як ті самі "червоні лінії", за які Росія не може переходити.

Відео: трансляція Маршу єдності в Києві 12 лютого

Як зазначив координатор Руху опору капітуляції Андрій Леус у розмові з журналістами "Суспільного", учасники маршу хочуть показати, що українці "не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави".

При цьому варто зазначити, що організатори Маршу єдності за Україну - активіст Сергій Стерненко та організація "Гонор" - закликали громадян тепер забути про політичні протиріччя, об'єднатися і виступити разом проти російської загрози.

Марш Єдності в Києві 12 лютого (фото: facebook.com / Ігор Захаренко )

За порядком на заході стежили правоохоронці, також були медики. Марш пройшов без інцидентів.

Марш єдності за Україну в Києві 12 лютого (фото: suspilne.media)