ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза вторгнення РФ. У Міноборони пояснили, чому не повториться сценарій 2014 року

Новость на русском →
Субота 12 лютого 2022 16:00
Загроза вторгнення РФ. У Міноборони пояснили, чому не повториться сценарій 2014 року Фото: у Міноборони пояснили, чому не повториться сценарій 2014 року (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогоднішній день Збройні Сили України більш підготовлені до всіляких військових дій, ніж це було в 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Тому найменші шанси, що сценарій восьмирічної давності повториться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника Міністра оборони Ганна Маляр в Facebook.

За її словами, сценарій 2014 року не повториться, оскільки:

  • не буде такої зради, як було з боку місцевих працівників правоохоронних органів і деяких військових;
  • військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає, як діяти, своєчасно отримує розвіддані і має можливість оперативно приймати рішення;
  • сьогодні Збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;
  • за ці роки в Україні є понад 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було в 2014 році;
  • українська армія озброєна набагато потужніше, ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходять зброї і боєприпаси від наших партнерів. З осені по сьогоднішній день тільки від США - 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;
  • Збройні Сили України в повній бойовій готовності.

"Ніхто жодного сантиметра української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз-це незрівнянно дорожчий і свідомо програшний крок", - заявила заступник міністра.

Вона також наголосила на важливості того, що інформацію про наступальні плани оприлюднять у ЗМІ.

"Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятися не треба", - вважає Маляр.

Нагадаємо, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Вторгнення Росії до України
NEWS
МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій
МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи