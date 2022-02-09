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Стало відомо, скільки українців готові чинити збройний опір Росії

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Київ, Середа 09 лютого 2022 09:13
Стало відомо, скільки українців готові чинити збройний опір Росії Фото: директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Соціолог Володимир Паніотто розповів, до яких дій люди готові вдатися у разі інтервенції Росії в їхній населений пункт. Приблизно 50% українців відповідали, що будуть чинити опір.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Приблизно 50% відповідали, що будуть чинити опір. Причому 33% з них - збройний опір, і приблизно у 20% це будуть ненасильницькі дії, демонстрації, протести, марші, бойкоти, акти громадянської непокори", - розповів він.

Ще 15% вважають, що вони встигнуть виїхати в безпечний регіон України, 10% - за кордон, 20% сказали, що вони б нічого не робили, і ще 12% сказали, що не знають, додав соціолог.

"От частина з цих 20%, які б нічого не робили, підтримують чи симпатизують Путіну.
Ми також запитували про це ще у вересні 2015 року, коли цілий рік йшли військові дії. Тоді варіант "чинити збройний опір" обрали 24% респондентів. Тобто зараз ця кількість зросла", - заявив Паніотто.

За його словами, щонайменше у людей є наміри чинити опір і вони навіть більші, ніж у 2015 році.

"Але чи вдасться їх реалізувати - це залежить від ситуації, яка буде. Звичайно, в реальності цей відсоток буде менший, але наскільки менший - сказати важко", - додав він.

Нагадаємо, соціолог розповів, як змінилось ставлення українців до Росії та Путіна.

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