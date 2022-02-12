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Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят "красные линии" (видео, фото)

Новина українською →
Киев, Суббота 12 февраля 2022 17:59
Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят "красные линии" (видео, фото) Коллаж РБК-Украна: в Киеве провели Марш Единства
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева тысячи людей вышли на Марш единства за Украину, чтобы выразить свою готовность вместе защищать страну в случае вторжения российских войск, которые скопились у наших границ.

Видео и фото массового патриотического мероприятия 12 февраля в столице - в материале ниже.

Шествие стартовало с парка Тараса Шевченко, и началось с исполнения государственного гимна. Далее колонна двинулась на Майдан Независимости на аллею Героев Небесной сотни.

Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)

Марш единства 12 февраля в Киеве (фото: suspilne.media / скриншот с видео / facebook.com/Георгий Данилюк)

По ходу движения групп киевлян и гостей столицы, к участникам присоединялись все новые и новые граждане.

Люди несли с собой флаги, национальную символику, некоторые держали плакаты с патриотическими лозунгами, также в руках людей можно увидеть портреты и фото погибших защитников Украины, бойцов ВСУ и добровольцев.

Также в первых рядах участники марша несли большой транспарант, надпись на котором гласила "Украинцы будут сопротивляться".

Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)

Марш единства 12 февраля в Киеве ( фото: suspilne.media / facebook.com/Eugenia Talinovskaya)

Видео: в Киеве провели Марш единства за Украину

Звучали лозунги-приветствия "Слава Украине!" и "Героям слава!", "Украина превыше всего!", люди пели гимн, выкрикивали: "Крым - это Украина!", "Донецк - Украина", на одном из плакатов с изображением карты страны государственные границы Украины указывались как те самые "красные линии", за которые Россия не может переходить.

Видео: трансляция Марша единства в Киеве 12 февраля

Как отметил координатор Движения сопротивления капитуляции Андрей Леус в разговоре с журналистами "Суспільного", участники марша хотят показать, что украинцы "не боятся угроз Путина, не принимают его ультиматумов и будут сопротивляться независимо от ситуации, которая может сложиться с политическим руководством государства".

При этом стоит отметить, что организаторы Марша единства за Украину - активист Сергей Стерненко и организация "Гонор" - призвали граждан теперь забыть о политических противоречиях, объединиться и выступить вместе против российской угрозы.

Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)

Марш Единства в Киеве 12 февраля (фото: facebook.com / Ігор Захаренко)

За порядком на мероприятии следили правоохранители, также были медики. Марш прошел без инцидентов.

Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)Украинцы на Марше единства в Киеве показали России, где на самом деле проходят &quot;красные линии&quot; (видео, фото)

Марш единства за Украину в Киеве 12 февраля (фото: suspilne.media)

Напомним, ранее на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину в Минобороны объяснили, почему не повторится сценарий 2014 года.

Также сообщалось, что перед этим социолог рассказал, сколько украинцев готовы оказать вооруженное сопротивление России.

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