Українці будуть лікуватися абсолютно безкоштовно: повний перелік послуг

МОЗ назвав безкоштовні медичні послуги в Україні (фото: scinternalmedicine.com)

Нова медична програма запрацює в Україні з 1 квітня 2020 року

Безкоштовні медичні послуги за новим переліком запрацюють в Україні з 1 квітня 2020 року згідно з Програмою медичних гарантій. За що пацієнтам все ж доведеться доплатити, і за яких умов можна отримати лікування безкоштовно - в матеріалі Styler.

Так, на офіційному сайті МОЗ з'явився перелік безкоштовних медичних послуг. На цю програму в держбюджеті виділено 72 мільярди гривень, які "прийдуть до пацієнта" через Національну службу здоров'я України.

Також у міністерстві назвали п'ять пріоритетних медичних напрямів на 2020 рік. Це лікування гострого інфаркту та інсульту, родова допомога, ведення передчасно народжених дітей, а також рання діагностика онкології.

Безкоштовна медична допомога при інфаркті або інсульті

Діагностичні процедури (комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ангіографія, екстрені лабораторні дослідження).

Тромболітична терапія при інсульті, стентування при інфаркті.

Цілодобовий моніторинг пацієнта в реанімації.

Реабілітаційна допомога в гострому періоді.

В Україні з'явилися небезпечні типи грипу: що потрібно знати про симптоми

Медична допомога при пологах і після них

Пологи фізіологічним шляхом.

Ургентний (екстрений), плановий кесарів розтин.

Моніторинг стану жінки та дитини.

Знеболення при пологах.

Лабораторні та інструментальні обстеження породіль.

Інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень.

Реанімація та стабілізація новонароджених.

Вакцинація.

Метаболічний скринінг новонароджених (аналіз крові з п'ятки на генетичні захворювання).

Консультація по грудному вигодовуванню і післяпологовій контрацепції.

Безкоштовна допомога для дітей, народжених передчасно

Інтенсивна терапія.

Підтримка дихання.

Цілодобове парентеральне харчування.

Цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, ультразвукове обстеження.

Вакцинація та метаболічний скринінг у новонароджених.

У Києві катастрофічна ситуація в пологових будинках: медики б'ють на сполох

Медичні послуги для ранньої діагностики онкозахворювань

Мамографія.

Гістероскопія.

Езофагогастродуоденоскопія.

Колоноскопія.

Цистоскопія.

Бронхоскопія.

Всі ці послуги можуть стати безкоштовними після отримання направлення від сімейного лікаря. Якщо людина прийде до лікаря вторинної медичної допомоги (наприклад, до хірурга) сама, без напрямку, то лікарня має право виставити йому рахунок за консультацію.

Без направлення можна буде безкоштовно звернутися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра або нарколога, а також при невідкладному стані.

Але косметологічні процедури, в тому числі масаж і косметична стоматологія залишаться платними.

Якщо ж у лікарні натякнуть на оплату або видадуть список того, що треба докупити - потрібно телефонувати на гарячу лінію НСЗУ 1677.