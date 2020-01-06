Медицина в Україні буде безкоштовною, але з умовами: кому пощастить

Медреформа в Україні (фото: regiscollege.edu)

Медреформа в 2020 році буде акцентована на зміну системи надання спеціалізованих та високоспеціалізованих послуг

У 2020 році в Україні стартує другий етап медичної реформи. Змінена система успішно функціонує на первинному рівні і охоплює послуги сімейного лікаря, терапевта та педіатра. У поточному році зміни відбудуться у спеціалізованій та високоспеціалізованій медицині. Крім того, стартує програма медичних гарантій. Комплексна система медичного обслуговування буде безкоштовною для українців, однак є нюанси, при яких вона може стати платною.

З квітня 2020 року в Україні буде введена Програма медичних гарантій. Вона включає в себе шість видів медичної допомоги: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну і реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів. Це означає, що в квітні 2020 року принцип "гроші йдуть за пацієнтом" запрацює на всіх рівнях медичної допомоги. Гроші за надані пацієнтам медпослуги буде перераховувати лікарням Національна служба здоров'я України. Так вже працює первинний рівень – послуги терапевтів, сімейних лікарів і педіатрів.

Для пацієнта це означає, що медпослуги він вже сплатив податками, а держава перераховує гроші в лікарню безпосередньо.

Але не всі послуги будуть безкоштовними. Наприклад, залишиться платною стоматологія (крім екстрених випадків), а також косметологічні процедури, масаж і деякі інші. Якщо раптом у лікарні натякнуть на оплату або видадуть список того, що треба докупити – потрібно телефонувати на гарячу лінію НСЗУ 1677.

Але щоб послуги були безкоштовними, паціент повинен дотримуватися ряду правил. Приміром, якщо людина прийде до лікаря вторинної медицини (наприклад, до хірурга) сам, без напрямку, то лікарня має право виставити йому рахунок за консультацію. Щоб прийти безкоштовно, треба отримати направлення у сімейного лікаря, з яким підписана декларація. Без направлення і безкоштовно можна буде піти до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також безкоштовно і без направлення буде надаватись медична допомога при невідкладних станах. Декларація з 2020 року стає доступом до безкоштовної медицини. Для отримання екстреної допомоги декларація не потрібна.

Більш того, фінансування програми "Доступні ліки" збільшать удвічі. Також в програму з 1 квітня 2020 додадуть більше інсуліну. Сьогоднішня редакція Реєстру лікарських засобів від 15 серпня 2019 року містить 254 препарату, що підлягають реімбурсації, тобто відшкодуванню (повного або часткового) для населення: 195 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, 45 препаратів для лікування діабету другого типу, 14 препаратів для лікування бронхіальної астми. З них 78 є безкоштовними для пацієнтів, інші – з невеликою доплатою.

"У 2020 році розшириться програма "Доступні ліки", у фінансовому плані її сума збільшена вдвічі, а також з 1 квітня до переліку будуть включені інсуліни. У регіонах є брак коштів на придбання інсулінів, а в наступному році (в 2020-му – Ред.) його не буде", – заявляла нещодавно міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.