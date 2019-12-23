ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Викинуті гроші: лікарі назвали топ-10 непотрібних аналізів

STYLERЖиття    23.12.2019 - 15:35
Викинуті гроші: лікарі назвали топ-10 непотрібних аналізів
Деякі аналізи здавати не обов'язково (фото: synevo.ua)

Деякі аналізи ніяк не можуть допомогти медикам поставити правильний діагноз

Аналізи в Україні у наші дні можна здати практично в будь-який час доби і в зручному для пацієнта районі. На ринку представлено багато лабораторій, а деякі з них виїжджають навіть додому. При цьому навіть самі медики вважають, що в деяких випадках аналізи абсолютно не потрібні. В яких випадках краще відмовитися від лабораторних досліджень - у матеріалі Styler.

Лікар-інфекціоніст Дар'я Панієва надала топ-10 найбільш непотрібних аналізів, на які не варто витрачати ні час, ні гроші, наражаючи себе деколи на болючу процедуру. Про це пише 24tv.ua.

Небезпечні хвороби, які виникають в холоди: як захиститися

1. Дослідження калу на дисбактеріоз, яке дуже часто прописують маленьким дітям. В західній медицині такого діагнозу взагалі немає. Це еквівалентно гаданню на кавовій гущі, впевнена медик.

2. Герпес 1, 2 і 3 типів, краснуха, кір, паротит. Будь-які аналізи на ці захворювання марні при наявності їх проявів. У таких випадках діагноз ставлять по клінічній картині, а не за результатами лабораторних досліджень.

3. Герпес 6 і 7 типів. Будь-які аналізи марні, оскільки рекомендації до лікування ще не розроблені, а препарати поки ще на фазі клінічних випробувань.

4. Повторна проба на антитіла класу IgG до всіх герпесаів і токсоплазм, якщо раніше результат був позитивним. Антитіла залишаються в організмі на все життя, а коливання їх титрів не мають до діагностики ніякого відношення.

Став відомий критичний вік для раку: найбільший ризик

5. Виявлення Вірусу Епштейна-Барра в слині методом полімеразної ланцюгової реакції. Одноразове виявлення не підтверджує інфікування. Але, навіть якщо вірус виявлений багаторазово, це ніяк не впливає на тактику лікування.

6. Аналіз на антитіла IgG до будь-яких інфекцій у дітей до року, оскільки в цей період відрізнити дитячі антитіла від материнських в організмі дитини неможливо.

7. Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей. Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.

8. Визначення загального IgE для з'ясування причини алергії.

9. Імунограма дитині, тому що вона почала частіше хворіти "через садочок". Медик впевнена, що норма ГРВІ для дитини садочкового віку 10-12 разів на рік.

10. КТ/МРТ головного мозку при підозрі менінгіту. Цей діагноз можна підтвердити лише з допомогою дослідження спинномозкової рідини.

В Україні змінилися протипоказання до вакцинації: що потрібно знати Вчені знайшли причину раку: все починається із запалення ясен
Новини України медицинаболезньанализы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся