Викинуті гроші: лікарі назвали топ-10 непотрібних аналізів

Деякі аналізи здавати не обов'язково (фото: synevo.ua)

Деякі аналізи ніяк не можуть допомогти медикам поставити правильний діагноз

Аналізи в Україні у наші дні можна здати практично в будь-який час доби і в зручному для пацієнта районі. На ринку представлено багато лабораторій, а деякі з них виїжджають навіть додому. При цьому навіть самі медики вважають, що в деяких випадках аналізи абсолютно не потрібні. В яких випадках краще відмовитися від лабораторних досліджень - у матеріалі Styler.

Лікар-інфекціоніст Дар'я Панієва надала топ-10 найбільш непотрібних аналізів, на які не варто витрачати ні час, ні гроші, наражаючи себе деколи на болючу процедуру. Про це пише 24tv.ua.

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1. Дослідження калу на дисбактеріоз, яке дуже часто прописують маленьким дітям. В західній медицині такого діагнозу взагалі немає. Це еквівалентно гаданню на кавовій гущі, впевнена медик.

2. Герпес 1, 2 і 3 типів, краснуха, кір, паротит. Будь-які аналізи на ці захворювання марні при наявності їх проявів. У таких випадках діагноз ставлять по клінічній картині, а не за результатами лабораторних досліджень.

3. Герпес 6 і 7 типів. Будь-які аналізи марні, оскільки рекомендації до лікування ще не розроблені, а препарати поки ще на фазі клінічних випробувань.

4. Повторна проба на антитіла класу IgG до всіх герпесаів і токсоплазм, якщо раніше результат був позитивним. Антитіла залишаються в організмі на все життя, а коливання їх титрів не мають до діагностики ніякого відношення.

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5. Виявлення Вірусу Епштейна-Барра в слині методом полімеразної ланцюгової реакції. Одноразове виявлення не підтверджує інфікування. Але, навіть якщо вірус виявлений багаторазово, це ніяк не впливає на тактику лікування.

6. Аналіз на антитіла IgG до будь-яких інфекцій у дітей до року, оскільки в цей період відрізнити дитячі антитіла від материнських в організмі дитини неможливо.

7. Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей. Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.

8. Визначення загального IgE для з'ясування причини алергії.

9. Імунограма дитині, тому що вона почала частіше хворіти "через садочок". Медик впевнена, що норма ГРВІ для дитини садочкового віку 10-12 разів на рік.

10. КТ/МРТ головного мозку при підозрі менінгіту. Цей діагноз можна підтвердити лише з допомогою дослідження спинномозкової рідини.