Українців чекають чотири дні вихідних поспіль: коли доведеться відпрацьовувати
Наприкінці цього тижня в українців буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня включно. Це пов'язано з тим, що 14 числа, в четвер, відзначається День захисників і захисниць України. При цьому п'ятницю, 15 жовтня, доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня.
Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України.
Таким чином через три дні можна буде відпочивати 4 дні поспіль: 14,15,16,17 жовтня.
Це стосується тих, хто працює, на підприємствах, в установах і організаціях, в яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.
Зазначимо, День захисників і захисниць України почав відзначатися 14 жовтня 2014 року. З 2015 року цей день є неробочим. До липня 2021 року свято називалося День захисника України.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки змінило календар шкільних осінніх канікул у 2021 році через посилення карантину в Україні. У деяких регіонах вже встановили дати, коли учнів відправлять відпочивати.
Ми також писали про те, що скоро в Україні відбудеться переведення годинників на зимовий час. Традиційно на зимовий час країна переходить у жовтні.