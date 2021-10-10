Осінні канікули 2021: коли школи йдуть на відпочинок

Календар шкільних осінніх канікул у 2021 році , рекомендований міністерством освіти і науки, зазнав змін через посилення карантину в Україні. У деяких регіонах вже підкоригували дати, коли учнів вперше відправлять відпочивати в цьому навчальному році.

Коли школярі тепер підуть на канікули в різних областях, читайте в матеріалі нижче.

Традиційні дати канікул

За графіком, який відпочатку запропонувало Міносвіти всім школам, для учнів осінні канікули починаються 25 і тривають по 31 жовтня 2021-го. А для початку зимового відпочинку в поточному році була підібрана дата 25 грудня (закінчення - 9 січня 2022 року).

Такий календар канікул має тільки рекомендаційний характер (незмінною вимогою є тільки загальна кількість днів - не більше ніж 30), і адміністрації навчальних закладів на місцях затверджують дати для канікул самостійно. Зазвичай в школах дотримуються графіка, якщо немає вагомих причин для внесення змін (епідемії коронавірусу, наприклад).

Де відбулися зміни

У деяких містах і областях через погіршення епідситуації стали посилювати карантинні заходи, що торкнулося і навчання/відпочинку школярів.

У Львові вже прийняли рішення відправити учнів 5-11 класів з 18 жовтня на тижневе дистанційне навчання. Після цього - з 25 жовтня - буде тиждень канікул, і навчання відновиться 1 листопада.

У Вінниці подібних переходів на навчання в онлайні проводити не стануть, і для школярів осінні канікули почнуться на тиждень раніше, а не з 25 жовтня. За фактом учні відпочиватимуть 11 днів - з 14 по 24 жовтня, оскільки дата 14 жовтня є святковим вихідним (День захисників і захисниць України), а робочий день 15-го перенесли на 23 число.

У Харківській області теж школярів відправляють на канікули раніше - з 18 жовтня, і теж з урахуванням чотирьох святкових вихідних днів напередодні.

В інших регіонах про коригування дат осінніх шкільних канікул місцева влада ще не приймала рішень, але така ймовірність має місце.

Фактор локдауну

Потрібно зауважити, що при попаданні регіону в "червону" зону карантину, учні 5-11 класів зможуть відвідувати школу тільки за умови повної вакцинації всіх співробітників шкіл.

У звичайному режимі вчитися дозволено тільки учням молодших класів (малечі відвідувати дитсадок - теж).