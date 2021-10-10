Не забудьте перевести годинники: коли переходимо на зимовий час

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється вже майже чотири десятиліття, і за традицією стрілки зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Коли саме потрібно переводити годинник, щоб увійти в зимовий час, і який вплив здійснює така сезонна практика - читайте в матеріалі Styler нижче.

О котрій потрібно переводити годинник і куди

При переведенні годинника на зимовий час українцям слід зрушити стрілки годинника назад на одну годину. Зробити це в 2021-му потрібно в ніч проти 31 жовтня - з суботи на неділю - о 4 годині ранку.

Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Часто люди зрушують стрілки на механічних пристроях заздалегідь, коли лягають спати - щоб вранці не було сюрпризів від будильників та інших непорозумінь спросоння при погляді на настінні годинники.

Але ось на електронних девайсах і гаджетах такі переведення робити не варто - на мобільниках і ноутбуках зміна годин відбувається сама, і втручатися в налаштування не потрібно.

Як переведення годинників впливають на самопочуття та організм

Медики називають період зміни сезонного часу несприятливим для здоров'я. Особливо схильні до негативного впливу такі категорій людей:

літні

діти

особи з хронічними захворюваннями серця

які мають захворювання нервової системи.

Додамо, що потім після зміни часу деяким не просто швидко адаптуватися: адже збиваються фізіологічні ритми сну, може погіршитися апетит, виникнути депресивний стан чи нудьга.

Також після переведення годинників нерідко виникають певні плутанини і помилки, здебільшого пов'язані з призначеними зустрічами та транспортом.

Чому в Україні переводять час на зимовий і літній

Періоди зміни сезонного часу на території нашої країни стали практикувати ще з 1981 року, при СРСР, але після відновлення незалежності держави історія триває і понині.

Головною причиною, чому почали переводити годинник з настанням осені, була економія електроенергії, адже при переході на зимовий час світловий день трохи збільшується. У сучасному світі ситуація змінилася, і в Україні кілька разів ініціювали відмову від такої по суті не потрібної традиції.

Крайній раз така спроба була на початку 2021-го - тоді народні депутати пропонували скасувати переведення на зимовий/літній і встановити на території країни єдиний час. Втім, Рада в підсумку законопроект не схвалила.