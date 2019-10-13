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Українців чекає приємний сюрприз з монетизацією субсидій: кому пощастить

STYLERЖиття    13.10.2019 - 19:02
Українців чекає приємний сюрприз з монетизацією субсидій: кому пощастить
Субсидії в Україні (колаж РБК-Україна)

Готівкова монетизація субсидій стане доступна всім категоріям субсидіантів

Субсидії в Україні можна буде монетизувати після закінчення опалювального сезону. Вимоги до потенційних субсидіантів, як і правила подачі заяви, - не змінилися, а ось можливість отримати у готівкці зекономлені кошти стала простіше, пише "Сьогодні".

Як повідомляється, на початку 2019 року отримувати "живі" гроші мали право лише окремі категорії субсидіантів. Тепер така можливість надається всім.

У свою чергу монетизація можлива у двох варіантах: готівкова або безготівкова. Здавалося б, "безготівкова монетизація" – такий варіант виплат, який існував і раніше. Однак це не так. Різниця в тому, що раніше сума, нарахована у вигляді субсидії, відправлялася відразу на рахунки компаній – постачальників комунальних послуг, одержувач субсидії цих грошей не бачив і не міг ними скористатися. Тепер гроші будуть виплачувати не компаніям, а отримувачу субсидії. При безготівковій монетизації в "Ощадбанку" буде автоматично створений рахунок субсидіанта, на який будуть перераховуватися гроші з бюджету. По закінченні опалювального сезону зекономлені гроші можна буде зняти з рахунку і використовувати на свій розсуд.

Готівкова монетизація дозволяє отримувати "живі" гроші кожен місяць, причому не тільки в "Ощадбанку", а в будь-якому зручному банку (точніше, в будь-якому відділенні одного з 38 уповноважених банків) або у найближчому відділенні "Укрпошти" (гроші також може приносити додому листоноша). Однак, щоб скористатися готівкової монетизацією, необхідно подати заяву до 15 жовтня (тим, хто не подавав таку заяву раніше).

Українців чекає приємний сюрприз з монетизацією субсидій: кому пощастить

Тарифи ЖКГ в Україні (фото: РБК-Україна)

У зв'язку з монетизацією субсидій в квитанціях на оплату ЖКП тепер не буде вказана знижка в розмірі субсидії. Там буде вписана вся нарахована сума за ту чи іншу комунальну послугу. Платити субсидианту доведеться повну вартість отриманих комунальних послуг: частково – з власних коштів, частково – використовуючи гроші, переказані на ваш персональний рахунок розмірі нарахованої субсидії.

Нагадаємо, що українців чекає неприємний сюрприз з тарифами ЖКГ.

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