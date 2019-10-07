Безкоштовна комуналка пенсіонерам: чи варто чекати дива

Безкоштовна комуналка для пенсіонерів (колаж: РБК-Україна)

Чи можливе в Україні скасування комунальних послуг для пенсіонерів старше 70 років - в матеріалі Styler

Скасування комунальних платежів для деякої категорії українців - такою перспективою влітку поділився тоді новообраний президент Володимир Зеленський. Пізніше з'явилися і коментарі від представників Міністерства соціальної політики, в яких зазначалося, що акцент все ж буде зроблений на перегляд субсидій.

Поки що українці чекають на початок опалювального сезону, а разом з ним і на щомісячне чотиризначне число в графі "Опалення" в платіжках. А очікуване подорожчання газу для населення накрутить ціни і на гарячу воду і на те же опалення.

Безкоштовна комуналка для пенсіонерів (фото: dengi.ua)

Що стосується безкоштовної комуналки для пенсіонерів старше 70 років, які отримують мінімальну або близьку до неї пенсію, то поки що це питання залишається на порядку денному.

Але конкретних кроків до його рішення не робиться - у проекті бюджету на наступний рік додаткові кошти на цю ініціативу не заклали.

У Мінсоцполітики і зовсім говорять, що поки що це питання не розглядається, а акцент спрямований на субсидії та монетизацію, пишуть Вести. Крім того, у відомстві сумніваються, що ця ініціатива взагалі буде втілена в життя.

"Відміна плати за комуналку з'явилася як ідея в процесі пошуку можливих варіантів, щоб допомогти літнім людям. Зараз акцент спрямований на субсидії та монетизацію", - кажуть у відомстві.